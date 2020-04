Maroc: BAM et le GBPM ont pris des mesures pertinentes face à la pandémie

Les mesures déployées par Bank Al-Maghrib (BAM) et le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) afin de faire face aux effets économiques du Covid-19, sont pragmatiques, justes et pertinentes, a souligné l'économiste et spécialiste de la politique de change, Omar Bakkou.

"Afin de faire face aux impacts économiques du Covid-19, des mesures importantes en matière de politique de financement de l'économie nationale ont été mises en œuvre par BAM et le GPBM. Cet arsenal de mesures, qui concernent les deux chaînes de valeur du financement bancaire de l'économie, à savoir le refinancement des banques auprès de BAM et la distribution des crédits par les banques aux entreprises et aux ménages, est "pragmatique, juste et pertinent", a indiqué Omar Bakkou, dans une interview accordée à la MAP.

"Il est juste car les facultés de remboursement des emprunteurs ont été sérieusement impactées pour des raisons de force majeure indépendantes de leur volonté, et pertinent puisqu'il s'agit d'un soutien financier accordé par le secteur bancaire à la population active marocaine et au secteur productif national, ce qui va leur permettre, d'une part, de mieux supporter le choc dû à cette perte provisoire d'activité et, d'autre part, de soutenir l'effort du gouvernement visant à assurer le confinement d'une partie importante de la population marocaine", a expliqué M. Bakkou.

En outre, ces mesures sont pragmatiques car s'agissant, par exemple, du report des échéances des crédits, ces dernières risquent de ne pas être remboursées durant cette période, du fait que la majorité des personnes les ayant contractées (plus de 80%) opèrent dans le secteur privé", a-t-il poursuivi, notant que ce dernier est presque à l'arrêt en ce moment, ce qui a impacté fortement à la baisse les revenus et les salaires des personnes concernées".

Rappelant que Bank Al Maghrib a mis en place un ensemble de mesures susceptibles de faciliter le refinancement des banques, notamment la possibilité d'utilisation de l'ensemble des instruments de refinancement disponibles en dirham et en devise, et l'extension à un très large éventail de titres et effets acceptés par la banque centrale en contrepartie des refinancements accordés aux banques, ainsi que l'allongement de la durée de ces refinancements.

Le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) avait annoncé, quant à lui, l'opérationnalisation, dès le 30 mars, des mesures prises par les banques dans le cadre du Comité de veille économique (CVE) pour le soutien et l'appui aux ménages et aux entreprises directement touchés par les conséquences de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ces mesures consistent en un report, sur demande, des échéances des crédits amortissables et de leasing jusqu'au 30 juin 2020 sans frais ni pénalités de retard pour les ménages et les entreprises directement impactés par le Covid-19 et la mise en place de lignes de crédit additionnelles de fonctionnement pour les entreprises impactées par ce virus.