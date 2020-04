Maroc: Clap de fin sur la série "Le Bureau des légendes"

Retrouvera-t-on "Malotru", laissé pour mort en Ukraine? C'est encore top secret, mais seule certitude: la saison 5 du "Bureau des légendes" marque la fin d'une époque avec le départ d'Eric Rochant, créateur de cette série acclamée sur le milieu de l'espionnage.

"Quand on aime, il faut partir", semble dire le cinéaste des "Patriotes", à la barre depuis 2013 de la série-star de Canal+, vendue dans plus de 100 pays et louée par la DGSE elle-même pour son réalisme. S'il ne participera plus à son écriture et a déjà en tête quelqu'un "à l'univers fort" pour le remplacer, Eric Rochant restera producteur. Diffusée à partir de lundi soir sur Canal+, "cette dernière saison est un peu spéciale", confirme l'actrice Florence Loiret-Caille, qui joue le personnage de Marie-Jeanne Duthilleul, l'ancienne patronne du BDL.

"C'est comme si on avait tourné cinq films en cinq ans avec (Eric Rochant), c'est le réalisateur qui nous a choisis, c'est mon référent, mon chef, c'est à lui que je m'adresse quand je suis perdue", dit-elle. Pour "terminer en beauté" et passer le flambeau, le "showrunner" (auteur-producteur, dans le jargon des séries) a décidé de faire appel à Jacques Audiard, le réalisateur d"Un prophète" et des "Frères Sisters", pour les deux derniers épisodes de la saison 5, lui laissant carte blanche et... droit de vie et de mort sur les personnages.

"Si j'avais terminé moi-même la saison 5, il y aurait eu quelque chose de sentimental, j'aurais pensé à comment dire au revoir", a expliqué Eric Rochant lors d'une rencontre avec la presse début mars. Clin d'oeil toutefois: il tient un petit rôle dans la saison, comme officier de contact aidant César (Stefan Crepon), le jeune hackeur de talent, infiltré en Russie.

Depuis quatre saisons, la série suit, sur plusieurs terrains, les intrigues d'une poignée d'agents de la DGSE, évoluant sous couverture et immergés à l'étranger. "A chaque fois, on se pose trois questions: qu'est-ce qu'on fait avec les personnages? quelle partie du monde on va explorer? comment on fait pour gérer « le bordel+? », résume Rochant.

Influence de Jacques Audiard ou pas, ces dix nouveaux épisodes (de 52 minutes) ouvrent de nouvelles perspectives, explorant plus largement la vie privée et intérieure des "clandestins". Connaissant moins bien le sort des personnages que les scénaristes présents depuis les débuts, "je n'avais pas d'autre solution", estime Jacques Audiard. Si la série suivait au plus près ce que faisaient les agents, elle se penche désormais sur "ce que ça leur fait" de vivre sous de fausses identités et dans le mensonge, renchérit le scénariste Thomas Bidegain, qui a participé à l'écriture. La paranoïa de JJA (Mathieu Amalric), la vie sexuelle mouvementée de Raymond Sisteron (Jonathan Zaccaï) ou les répercussions liées à la disparition de Guillaume Debailly, alias Malotru (l'agent double, voire triple interprété par Mathieu Kassovitz) sont au coeur de la saison 5 qui fait aussi la part belle aux personnages féminins.

Après avoir emmené les téléspectateurs en Russie, sur fond de cyberespionnage, et en Syrie, "Le Bureau des Légendes" envoie le personnage de Marie-Jeanne en Egypte, Sylvain au Cambodge et compose avec un nouvel agent, "Mille Sabords" (interprété par Louis Garrel), qui tente d'approcher les services secrets saoudiens. Pour préparer les fans de la série, Canal+ a diffusé les quatre premières saisons en clair fin mars, lors d'une opération de gratuité lancée au début du confinement, qui a pris fin depuis.