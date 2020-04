Cote d'Ivoire: Paris FC-Coronavirus - En contact avec un adversaire testé positif, Samuel Yohou était inquiet

Plus de peur que de mal pour Samuel Yohou. Défenseur du Paris FC en Ligue 2 française, l'Ivoirien a été au marquage du troyen Suk, seul joueur de Ligue 2, à ce jour, à avoir contracté le coronavirus. Au début, il croyait avoir été contaminé. Mais au fil des jours, Yohou n'a pas développé de symptômes et est désormais convaincu que le mal est derrière lui.

« Au début je craignais d'avoir le virus. Je n'avais pas de symptôme particulier mais quand j'ai vu que Suk, l'attaquant de Troyes contre qui on avait joué quelques jours avant était positif au Covid-19, j'ai eu peur pour moi. Comme il y a une période d'incubation, je me suis enfermé chez moi pendant une semaine. Et puis je voyais les infos à la télé qui ne me rassurait pas... Je me suis fait des films. Du coup pendant cette semaine-là je n'ai pas fait une séance de sport. Je n'étais pas au mieux, j'étais inquiet », raconte-t-il dans des propos relayés par Ma Ligue 2.

Désormais rassuré, Samuel Yohou estime que les choses auraient pu être pires parce que les gens n'ont pas vite pris conscience du danger.

« Je n'ai pas eu le virus, ni personne au club. Et ça c'est une très bonne nouvelle. Après coup, on se dit qu'on n'avait pas pris conscience du danger. Quelques jours avant le confinement établi par le Gouvernement on était tous ensemble dans le vestiaire à rigoler et à se faire des accolades ».

Confiné chez lui comme tous ses coéquipiers, Samuel Yohou attend la décision des grandes instances pour savoir si la Ligue 2 reprendra ou si la saison sera arrêtée.