Cote d'Ivoire: Serge Aurier élogieux sur un ancien sélectionneur

La FIF (Fédération ivoirienne de football) s'est séparée de Kamara Ibrahim le mois dernier. Serge Aurier rend hommage à l'ancien sélectionneur des Eléphants.

« Je pense qu'il a fait un travail remarquable. On sortait de la CAN 2017. On était dans un moment difficile quand il est arrivé. ON a répondu de belle manière avec la CAN 2019. Dommage qu'on est pas allé au bout« , a affirmé Aurier « Chez Malick », le nouveau programme court de Canal+Afrique. Le journaliste Malick Traoré effectue des interviews avec des sportifs via Instagram.

« C'était l'une des CAN les plus abouties en Egypte. Une grande fierté de l'avoir eu en tant qu'entraineur« , a ajouté le joueur de Tottenham.

C'est le Français Patrice Beaumelle, ex adjoint d'Hervé Renard, qui a pris la suite de Kamara.