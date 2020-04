Sénégal: Pape Diouf - Le Sénégalais aurait pu être président du Stade Rennais

Ancien président de l'Olympique de Marseille (2005-2009), Pape Diouf, décédé mardi des suites du coronavirus, n'a dirigé que le club phocéen. Mais le Franco-sénégalais aurait pu prendre la direction d'un autre club de Ligue 1.

A en croire Philippe Doucet, journaliste de Canal+ et ami proche de Pape Diouf, ce dernier a reçu plusieurs propositions après son épisode marseillais, notamment celle du Stade Rennais. Les Bretons l'avaient sollicité pas plus tard que l'hiver dernier

« Une fois qu'il est parti de l'OM, vous vous doutez bien qu'il a eu de multiples propositions pour reprendre d'autres clubs en tant que président. (... ) Il a toujours dit non. Et puis cet hiver, je peux le dire maintenant, il a été approché par le Stade Rennais alors qu'Olivier Létang étant en suspens, il n'était pas encore éjecté. Pape Diouf a été approché, on en a beaucoup parlé, au point d'ailleurs qu'à un moment on a émis l'idée que je pourrais apporter une touche bretonne à sa candidature en le suivant éventuellement. Et là j'ai senti que, pour la première fois depuis très longtemps, il était titillé et qu'il aurait peut-être dit oui », a raconté le journaliste pour le Late Football Club.

Faute d'avoir Pape Diouf, Rennes a finalement donné la présidence du club à Nicolas Holveck le 18 mars.