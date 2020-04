Cote d'Ivoire: Lutte contre le coronavirus - François Amichia offre plus de 100 millions Fcfa de matériels hygiéniques aux populations de Treichville

Le conseil municipal, avec à sa tête, le ministre François Albert Amichia, maire de la commune de Treichville a fait un important don d'une valeur de 100 millions F cfa, hier dans l'arrière-cour de la mairie, aux habitants de la commune N'Zassa. Cette action entre dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Composés essentiellement de gels hydroalcooliques, de cache-nez ordinaires et réutilisables, de sceaux à robinet, de savons-gels... et de vivres, (riz, huile, pâtes alimentaires...), ce don sera distribué aux habitants des 48 sous-quartiers de la commune et dans les lieux de culte. Le ministre François Albert Amichia a saisi l'occasion pour rappeler les mesures barrières contre le covid-19 et inviter ses administrés à la discipline. « Je voudrais au nom du conseil municipal vous remettre ces kits alimentaires et matériels hygiéniques pour mieux mener le combat. En ces moments, nous devons privilégier ce qui fonde notre Cité : l'unité, l'entraide et surtout la discipline dans nos actions », a-t-il-plaidé.

Le directeur des services sociaux culturels et de la promotion humaine de la mairie, Aly Tiero, a pour sa part, rappelé les actions sanitaires gratuites déjà menées par la mairie et surtout la présence du dispensaire public qui, depuis des années offre les premiers soins totalement gratuits aux populations de la Cité.

Au nom des populations, le chef Nestor Kouassi a traduit sa gratitude au conseil municipal, et souhaité « zéro cas de coronavirus à Treichville », avant de promettre une sensibilisation plus accrue des populations pour une meilleure protection contre la pandémie.