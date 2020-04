Cote d'Ivoire: Lutte contre le COVID-19 - Les mesures barrières respectées à l'hôpital général de Bingerville

L'hôpital général de Bingerville respecte plus que bien, les mesures barrières édictées par le gouvernement ivoirien pour stopper la propagation du Covid-19. C'est le constat de plusieurs visiteurs de cet établissement sanitaire, situé dans la zone qui regorge plusieurs services administratifs de la ville.

A l'entrée de l'hôpital, il est installé un dispositif de lavage des mains (savon, gel hydro-alcoolique). Aussi, le même dispositif est perçu devant chaque service. « Je suis touché par les dispositions prises dans cet hôpital dans le cadre de la maladie à coronavirus. C'est ma première fois de venir ici. Mais je pense que l'établissement est aussi propre et les mesures sont très bien respectées », s'est réjoui Kalilou Aboulaye, qui accompagnait un malade, ce vendredi 3 avril.

Cependant, il a déploré le temps mis pour être reçu. « Nous avons passé presqu'une heure avant d'être reçu par le médecin. J'aurai appris qu'il était en entretien. Alors si on doit attendre pendant des heures, on risque de tomber », a-t-il reproché.

Dame Blin Joséphine, après avoir lavé les mains à l'entrée, se dirige vers le service pédiatrique avec son bébé. Là aussi, il lui est demandé de se laver encore les mains. Elle exécute. La jeune dame qui l'accueille lui demande ensuite de bien mettre son cache-nez. Toute chose qu'elle apprécie. « C'est pour mon propre bien. Et je leur dit merci. Vous voyez, je suis assise loin de ma voisine. La distance est plus qu'un mettre même », se réjouie-t-elle. Comme elle, M. Donatien Galebré, Balama Traoré et Delphine Amani, se sont dits satisfaits, non seulement de la réception, du dispositif sanitaire et de la propreté de l'hôpital.

Pour la direction, pas question que l'on prenne une maladie à l'hôpital, le lieu où l'on vient chercher la guérison, le soulagement. « C'est pour toutes ces raisons que notre hôpital est très propre, nettoyé comme il se doit. Et pour les mesures contre le Covid-19, nous avons marqué la distance d'un mètre. Et nous demandons à tout patient de porter un masque pour sa protection personnelle ainsi que pour le personnel », a expliqué Mlle Bedou Azélé, responsable de la communication dudit hôpital.

Poursuivant, elle a indiqué que dans le dispositif interne, il y a un préau et une bâche pour les patients. « Les patients ne sont plus assis côte à côte comme par le passé. Sous le préau chaque patient est assis à un mètre de l'autre et possède un numéro pour se faire examiner tour à tour. Ce qui fait que sur un banc, nous avons deux personnes. Pourtant auparavant, les patients étaient assis à 5 sur le même banc », a-t-elle expliqué. Et d'ajouter : « Dans la salle de soin, un dispositif d'un mètre est respecté face au médecin qui porte son cache-nez, un gant et qui est lui aussi à 1 mètre du patient. Dans la salle, il se trouve seulement le médecin et le patient ».

L'hôpital n'a pas encore détecté de cas de personne infectée par le virus

Elle rassure que l'hôpital général de Bingerville n'a jamais détecté de cas de coronavirus. « Depuis que notre pays a enregistré son premier cas, nous avons lancé une sensibilisation avec une fondation et la mairie. Ainsi, nous avons sillonné tous les villages de la commune de Bingerville ainsi que tous les quartiers », a souligné Mlle Bedou.

Elle a terminé en faisant remarquer que dans cette politique de lutte contre le Covid-19, l'hôpital est désinfecté en entier tout le temps par son service d'hygiène. Ce, conformément aux mesures prises par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.