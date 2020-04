Sénégal: Pape Fall n'a pas encore eu de véritable remplaçant à son poste (Boy Bandit)

Dakar — Pape Fall, l'arrière droit des Lions aux éditions de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de 1986 et 1990, cherche encore un successeur à son poste, a laissé entendre l'ancien capitaine des Lions, Amadou Diop dit Boy Bandit.

"L'équipe nationale cherche toujours un joueur du niveau de Pape Fall au poste d'arrière droit. Il savait tout faire, défendre et attaquer", a rappelé Boy Bandit. Le capitaine des Lions à la CAN 1986 était interrogé sur ses occupations du moment loin du football qui est arrêté presque partout dans le monde à cause du coronavirus.

"Actuellement, la seule chose valable, c'est la lutte contre cette maladie [le Covid-19] en suivant les directives des autorités médicales et en limitant au strict minimum les sorties", a dit l'ancien sociétaire du Jaraaf de Dakar.

"C'est aussi des moments d'introspection et on pense beaucoup à notre carrière de footballeur et à la Coupe d'Afrique des nations 1986", a-t-il fait savoir.

Parlant de la génération qui a permis aux Lions de retrouver la phase finale de la CAN après 18 ans de traversée de désert, il a confié que son ancien coéquipier, Pape Fall, n'a jamais eu de véritable successeur à son poste dans la Tanière.

Il a confié que c'est un technicien local (Youssou Touré) qui lui avait demandé de reculer du poste d'ailier pour celui d'arrière droit. Il estime que la qualité n'a jamais fait défaut au niveau des techniciens locaux. "Et finalement, c'est à ce poste d'arrière droit qu'il a fait une carrière internationale et professionnelle", a rappelé Boy Bandit.

Selon lui, l'ancien arrière droit de la SEIB attend de voir son véritable successeur. "Après lui, l'équipe du Sénégal a eu de bons arrières droits mais à mon humble avis, Pape Fall était devant eux par ses qualités techniques et physiques."