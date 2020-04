Ile Maurice: La consommation d'électricité baisse de 50 %

Le confinement national est bénéfique pour le Central Electricity Board (CEB). Depuis le jeudi 19 mars, selon des sources proches, la consommation en journée a baissé d'environ 50 % alors qu'en soirée, elle a chuté de 40 %.

Qu'est-ce qui explique cette situation ? L'arrêt des activités des plus gros consommateurs, que sont les bureaux, usines, hôtels, hypermarchés, commerces et autres industries, notamment. Cette baisse de la demande équivaut ainsi à un stock qui dure plus longtemps, indique-t-on. Pour le CEB, il faudrait être efficient en énergie et éviter le gaspillage.

Au niveau de l'organisme, l'on affirme que les centrales ont suffisamment de stock d'huile lourde pour la production d'électricité. «Le stock actuel peut durer entre quatre et cinq mois», rassure notre source. Et d'ajouter que l'électricité produite par les énergies renouvelables aide également à fournir les consommateurs. Quid du stock de charbon ? Ce combustible est utilisé, ainsi que la bagasse, pour alimenter la capacité de production des Independent Power Producers qui fournissent 60 % d'énergie électrique au CEB. Selon notre source, une cargaison est bloquée en Afrique du Sud à cause du Covid-19. Mais, dans un souci de préserver la sécurité énergétique du pays, des démarches ont été entreprises pour que celle-ci puisse être transportée à Port-Louis.

L'express a sollicité la direction du CEB pour plus de précisions, en vain. Du côté des IPPs, Terragen, la centrale thermique du groupe Terra de Belle-Vue, a annoncé récemment, qu'elle poursuit avec la production d'électricité et approvisionnera le CEB en flux continu.

Depuis le confinement national, le CEB est à pied d'œuvre afin d'assurer la fourniture d'électricité en continu à la population et aussi permettre aux services essentiels d'opérer. La direction a pris la décision de solliciter une équipe restreinte pour maintenir ses opérations. Si une partie du personnel travaille sur les lignes électriques ou dans des centrales, d'autres, notamment le personnel technique et administratif, opère à distance. C'est qui ressort d'un message adressé par le directeur par intérim, Shamshir Mukoon, à ses employés hier.