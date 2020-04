Ile Maurice: COVID-19 - Le plan de préparation déployé et opérationnel pour lutter contre la propagation

communiqué de presse

Le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailash Jagutpal, a rassuré la population sur la mise en œuvre et l'efficacité du plan de préparation pour contrer la propagation du Covid-19, qui a permis la réalisation de 3 155 tests de dépistage ainsi que des recherches de contact, la prise en charge de 1661 personnes actuellement en quatorzaine, et le traitement de 186 cas positifs de Covid-19.

Lors du point de presse quotidien par visioconférence du Comité national de communication sur le Covid-19 en début de soirée au Bâtiment du Trésor à Port Louis, le ministre a souligné que le plan de préparation et de réponse est réactualisé, suivant les scénarios en cours et envisagés. Il a indiqué que la santé des patients du Covid-19 s'est améliorée et qu'un rapport est attendu concernant ceux qui ont recouvert leur santé.

Le gouvernement fait tout son possible, a affirmé Dr Jagutpal, et a déjà initié plusieurs mesures dont le couvre-feu sanitaire et la mise en place de quatre centres de santé dédiés où les malades atteints du nouveau coronavirus reçoivent des soins appropriés. L'hôpital de Souillac et l'ENT qui comptent chacun 20 patients se concentrent sur les cas les plus graves, alors que les patients présentant des symptômes minimes sont placés à Pointe aux Piments et Victoria Hotel, qui recensent 46 et 87 personnes respectivement.

Il est à noter que sept professionnels de santé sont atteints du Covid-19, alors que leurs collègues qui travaillent directement avec les malades sont mis en quatorzaine pour des raisons préventives et selon un programme rotatoire.

Pour sa part, le directeur des services de santé au ministère de la Santé et du Bien-être, Dr Vasant Rao Gujadhur, a réitéré son appel à la responsabilité des citoyens de suivre strictement les mesures de confinement et les recommandations sanitaires en vue de lutter contre la propagation de la pandémie.

Deuxième jour de réouverture de supermarchés, superettes et boutiques

Face aux réajustements pour éviter la même situation que la journée précédente avec les longues files d'attentes et le rassemblement de nombreuses personnes aux abords des commerces, le Deputy Commissioner of Police (DCP), M. Krishna Jhugroo, s'est dit satisfait du comportement des Mauriciens au cours de ce deuxième jour de réouverture.

Le DCP a ajouté que 26 brigades de la Special Mobile Force et 10 escouades de la Special Support Unitsont venues renforcées le déploiement des forces de l'ordre pour assurer l'application de l'ensemble des dispositifs dans les supermarchés, superettes et boutiques. Il a ajouté qu'en 24 heures, la police a mis en garde 131 contrevenants et trois boulangeries qui n'ont pas respecté les directives.