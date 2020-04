Madagascar: Lutte contre le coronavirus - QMM manifeste sa solidarité

Entreprise responsable. Pour appuyer la région Anosy dans la lutte contre le Coronavirus, l'industrie d'extraction d'ilménite à Taolagnaro, Rio Tinto QMM, a remis du matériel et équipements à la cellule de veille COVID-19 de la région ce jeudi.

Une ambulance équipée et deux véhicules 4×4 avec chauffeurs et qui seront approvisionnés hebdomadairement en carburant. Vingt unités de potences à sérum, trente chaises et des milliers d'affiches de sensibilisation. Pendant la remise officielle qui s'est tenue au centre de traitement du Coronavirus au village aéroport Taolagnaro, le gouverneur a remercié l'entreprise pour leur collaboration dans cette lutte et afin de limiter les impacts de la pandémie sur l'économie régionale et nationale.

Le centre de traitement se compose d'une salle pouvant recevoir cent-huit cas suspects et soixante cas confirmés ainsi que des salles pouvant accueillir des trentaines de malades ayant besoin de soins et de surveillance en soins intensifs. Les travaux de réhabilitation de ce centre, l'approvisionnement en eau et électricité ont été assuré par QMM et ses contractants.