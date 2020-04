Madagascar: Rallye des gazelles - Entraînement spécifique autour de la navigation

Deux pilotes de quads malgaches participeront au Rallye Aïcha des Gazelles 2021, au Maroc. Elles travaillent la navigation durant la période actuelle de confinement.

Chaque sportif tire avantage à sa manière de la période de confinement. Pour Eugénie Franci et Bénédicte Monique, elles s'entrainent actuellement à la navigation. Et ce, en vue de disputer le Rallye Aïcha des Gazelles 2021.

Il s'agit de deux guides malgaches, spécialisées dans la conduite de quads. « Elles s'entrainent à se repérer avec la boussole en ce temps de confinement, car le Rallye des Gazelles est une compétition à l'ancienne, sans GPS mais avec une carte et une boussole », peut-on lire dans un communiqué publié hier, annonçant leur participation.

Le fameux rallye en sera à sa 31e édition, en 2021. Rendez-vous est pris sur les dunes du Maroc, 13 au 28 mars. Elles rouleront sur des Polaris Sportsman 1000, fournis par l'agence de location Rent 501 de Toamasina.

Le niveau de difficulté impose un an de préparation, que ce soit au niveau logistique ou pour se former à l'orientation. Concernant le reste, « pour les côtés physique et conduite, les Gazelles malgaches sont déjà au point », poursuit le communiqué.

Aventure motorisée

« Démontrer au monde entier le dynamisme malgache ». Tel est l'objectif des deux pilotes. Formée dans une école hôtelière, Jenny a découvert l'univers du quad en faisant la connaissance de Marc Barthélémy, fondateur Rent 501.

Voyant en elle une vraie battante, il lui a proposé la direction de l'agence. Rapidement, elle a approfondi ses connaissances en la matière et enchainé les raids. Par la suite, elle a fait de Monique sa protégée, quand celle-ci a rejoint la team. Assistée par son mentor, cette passionnée de mécanique s'est parfaitement épanouit au fil des sorties.

Une aventure motorisée au féminin. Voilà comment on peut décrire le Rallye Aïcha des Gazelles.

Plusieurs partenaires ont déjà accepté d'accompagner les deux pilotes malgaches dans cette expédition marocaine, qui s'annonce grandiose. « D'ores et déjà, on remercie Vigie, Callidus et CT Motors. D'autres sponsors viendront par la suite », conclut le communiqué.