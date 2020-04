Sénégal: Le président sénégalais réitère son appel pour l'annulation de la dette publique des pays les plus faibles

Dakar, Sénégal — Le chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, a renouvelé, vendredi soir, à Dakar, son appel aux partenaires bilatéraux et multilatéraux à appuyer les efforts des pays les plus faibles en annulant leur dette publique et en réaménageant leur dette privée selon des mécanismes à convenir.

"La tourmente qui secoue le monde a fini de révéler au grand jour la fragilité de tous les pays et leur vulnérabilité commune. Alors, il est temps de repenser l'ordre des priorités. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial qui met l'humain et l'humanité au cœur des relations internationale", a-t-il déclaré dans son message à ses compatriotes à la veille de la célébration, ce samedi, du 60ème anniversaire de l'indépendance du pays.

Macky Sall a souligné sa volonté de saisir la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union africaine (UA) pour avoir une position commune face aux effets de la crise provoquée par la pandémie du coronavirus (Covid-19).

"Je poursuivrai sans relâche mes efforts à l'échelle sous-régionale et continentale pour un front commun de l'Afrique dans la gouvernance mondiale et la prise en charge de l'impact du Covid-19", s'est-il promis.

Le chef de l'Etat sénégalais présidera ce samedi à Dakar à une levée des couleurs qui se déroulera au Palais de la République en lieu et place du grand défilé civil et militaire qui devait marquer la fête de l'indépendance dont le thème porte sur le "Rôle des forces de défense et de sécurité dans la gestion des pandémies et autres catastrophes".