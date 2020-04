Cote d'Ivoire: Projet "École fermée, mais cahiers ouverts" - Kandia Camara dévoile comment vont se dérouler les cours à distance

Ecole fermée, mais cahiers ouverts ». C'est le projet initié par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation professionnelle (Menetfp). Une initiative pilotée par le cabinet de la ministre Kandia Camara en vue d'assurer la continuité de l'école fermée à cause de la pandémie à coronavirus. Selon la ministre Kandia Camara son cabinet a décidé de l'organisation des cours à distance au bénéfice des élèves depuis le mardi 31 mars 2020.

« Nous tenons à rappeler aux parents d'élèves et aux élèves que certes les écoles sont fermées, mais nos enfants ne sont pas en vacances. Aussi, afin d'accompagner les enfants qui doivent rester à la maison, et prolonger les cours à la maison, le ministère a entrepris de mettre en ligne chaque jour, des cours, dispensés par des enseignants du ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre de la continuité pédagogique, du lundi au vendredi, pour leur permettre de réviser des notions fondamentales en mathématiques, en français, en langues ( l'anglais, l'allemand, l'espagnol), l'histoire-géographie et les sciences (physique-chimie ou encore SVT..) et de poursuivre les programmes », a tenu à préciser la ministre de l'Éducation nationale. Avant d'indiquer aux élèves et à leurs parents comment suivre ces cours : « Ces cours sont accessibles, gratuitement, en ligne, par SMS, à la télévision et à la radio », a-t-elle précisé.

Elle a dévoilé le contenu de ce programme à la conférence des ministres tenue ce vendredi 3 avril 2020 au ministère de la Sécurité et de la protection sociale, au Plateau.

La ministre Kandia Camara a précisé que « dans un premier temps, ces cours concernent les élèves des classes d'examen à savoir le CM2, la Troisième et la Terminale ». Et que « les autres niveaux dits classes intermédiaires seront pris en compte progressivement ». Elle a par la suite indiqué les différents liens d'usage pour le suivi de ces cours.

A savoir : En ligne, sur les sites : - www.ecole-ci.online ; - www.maformationenligne.cpntic.ci. Sur la plateforme vidéo en ligne : - www.eductv.ci. Sur la page Facebook: -www.facebook.com/pg/EducationTele/vidéos. Ainsi que sur la chaîne YouTube EDUC Tv.

A la télévision sur RT1, RT2 et les radios ( Fréquence 2 et radio Côte d'Ivoire), le calendrier des cours est établi comme suit : - RTI-1 : de 15 H à 15 H 30 - RTI - 2 : de 09 H 00 à 11 H 00 - Fréquence 2 : 15 H 00 -16 H 00 et - Radio CI : 08 H 00 - 08 H 30Sercom