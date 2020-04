Cote d'Ivoire: Coronavirus - Le président de la Chambre de commerce et d'industrie s'imprègne des difficultés des entreprises

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-ci), Fama Touré, en compagnie de ses proches collaborateurs, a visité, les jeudi 2 et vendredi 3 avril 2020, plusieurs entreprises implantées dans le district autonome d'Abidjan.

Cette visite a pour objectif non seulement de recenser les difficultés mais surtout d'évaluer l'impact de la pandémie à coronavirus sur les activités de ces entreprises.

Cette tournée a démarré le jeudi 2avril, à Treichville, par l'entreprise ivoirienne des plastiques (Iplast). Le directeur général, Kouadio Sey, a expliqué que la crise sanitaire et les mesures restrictives prises pat le gouvernement ont occasionné entre autres ; une forte perturbation des activités surtout au niveau de l'importation des matières premières venant essentiellement de la Chine et de l'Europe.

Ces mesures, dit-il, ont également entrainé un dysfonctionnement des activités avec l'arrêt des travaux de nuit en application du couvre-feu et la réduction du personnel technique. Monsieur Kouadio Sey a aussi dénoncé l'augmentation des charges due à l'achat des équipements de protection pour le personnel. C'est pourquoi il a apprécié la démarche de la Cci-ci qui est l'interface entre les entreprises l'Etat de Côte d'Ivoire.

Après cette entreprise, le cap a été mis le vendredi 3 avril, sur la Société internationale de charcuterie et de salaison (Sics) dans la commune de Port-Bouet. A cette étape, les difficultés énumérées sont similaires à celles d'Iplast. Selon Charles Emmanuel Yacé et Clovis Kacou, respectivement directeur général et directeur général adjoint de Sics, leur entreprise éprouve d'énormes difficultés pour alimenter les bêtes élevées hors d'Abidjan et n'arrive plus à importer convenablement les matières premières et les intrants de l'Europe. Par ailleurs, ils ont émis le vœu que les autorités ivoiriennes leur délivrent rapidement les autorités de sortir d'Abidjan afin qu'ils puissent approvisionner les villes de l'intérieur.

Le président de la Cci-ci a mis un terme à son périple au sein de l'entreprise Resto Plus, à Cocody. A ce niveau, le directeur général, Luc Konin a dépeint un tableau sombre de la situation de son entreprise avec à la clé, la fermeture des cantines et restaurants où ils font des livraisons d'où chômage technique des 2/3 des employés : la menace de poursuites judiciaires par des partenaires qui exigent le recouvrement de leurs créances dans l'immédiat. A l'en croire, si la crise perdure, sa structure risque de mettre la clé sous le paillasson0

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Fama Touré, a eu le même langage partout où il est passé. Le premier responsable de la Cci-ci a dit avoir pris la pleine mesure des difficultés égrainées par les différentes entreprises, les invitant à la résilience. Fama Touré a relevé que certaines solutions sont à la portée de sa structure. « L'une de nos missions est de venir en aide aux entreprises », a affirmé le président de la Cci-ci, promettant d'être le porte-voix des entreprises auprès du gouvernement qui a annoncé des mesures visant à soulager le secteur privé en cette période de crise sanitaire.