Cameroun: Le SNJC dénonce l'enlèvement d'un journaliste à Douala

communiqué de presse

[Simple illustration, Angèle Mballa, journaliste Crtv ] Selon le Syndicat National des Journalistes du Cameroun (SNJC) un journaliste camerounais a été enlevé le jeudi 02 avril 2020 à Douala par des éléments de la sécurité non identifiés et conduit vers une destination inconnue. Le journaliste qui avait quitté Paris pour le Cameroun le 17 mars dernier n'a plus donné signe de vie ni à sa famille ni à ses collègues.

Le Syndicat National des Journalistes du Cameroun informe la presse nationale et internationale que Monsieur Eric Golf Kouatchou, journaliste, correspondant de Canal2 International à Paris, a été enlevé le jeudi 02 avril 2020 à Douala par des éléments de la sécurité non identifiés et conduit vers une destination inconnue.

Depuis le 02 avril 2020, Eric Golf Kouatchou n'a plus donné signe de vie ni à sa famille ni à ses collègues.

Le SNJC, tout en condamnant cet acte de séquestration arbitraire digne d'une époque ancienne, exige sa libération immédiate et sans aucune condition sous 48 heures.

Faute par les autorités camerounaises de donner satisfaction à cette demande, le Bureau exécutif national du SNJC fera une annonce irrévocable lundi 06 avril 2020 à 8 heures précises.

Le BEN du SNJC demande à toutes les sections régionales du Syndicat, de mobiliser les membres en urgence et les tenir prêts pour le mot d'ordre.

Fait à Douala, le 04 avril 2020(é) Denis NkweboPrésident national du SNJC