Cote d'Ivoire: Chelsea - L'égo de Drogba et Anelka à l'origine du limogeage de Scolari en 2009 ?

Didier Drogba et Nicolas Anelka avaient-ils précipité le départ de Luiz Felipe Scolari ? Cette question mérite d'être posée.

Recruté à l'été 2008 pour faire franchir un palier à Chelsea, l'ancien sélectionneur du Brésil n'a pas pu remplir son cahier de charges. Conséquence directe, il a été remercié en février 2009. Soit 7 mois après sa nomination. Visiblement, le vainqueur de la Coupe du Monde 2002 a trouvé des boucs-émissaires pour son échec.

Des années après, Scolari est revenu sur les raisons de son limogeage chez les Blues. Sans toutefois évoquer sa méthode de travail, il pointe du doigt Didier Drogba et Anelka comme les responsables de son échec à Londres.

« Ma manière de diriger provoquait des conflits avec un ou deux joueurs. Lesquels ? Anelka et Drogba. Notre staff médical pensait qu'on devait laisser Drogba récupérer de sa blessure à Cannes, en plein été. Moi je pensais qu'il devait rester à Londres. Moi aussi j'aurais aimé aller à Cannes en été. Je serais resté un ou deux mois pour m'amuser. Quand je suis revenu, j'ai essayé de faire en sorte que Drogba et Anelka jouent ensemble. Anelka était le meilleur buteur en championnat », a-t-il déclaré à The Guardian.

Avant de donner les vraies raisons pour lesquelles il charge les deux joueurs : « On a eu une réunion et Anelka a dit : 'Je joue seulement dans cette position.' Il y avait un manque d'amitié, de respect, d'envie de jouer avec Drogba. Ils étaient tous les deux très bons, mais quelqu'un devait jouer différemment et revenir pour aider l'équipe à la perte du ballon. C'est là que ça a un peu changé. Mais on s'est revu depuis avec Drogba. Il n'y avait aucune mauvaise intention de sa part ou de celle d'Anelka. Mais c'est arrivé et j'ai perdu l'une des plus grosses opportunités de ma vie ».

Pour rappel, Didier Drogba n'a inscrit que 5 buts en 29 rencontres en Premier League lors de la saison 2008-2009.