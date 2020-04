Cote d'Ivoire: Junior Tallo - L'Ivoirien rompt son contrat avec Chambly

Junior Tallo quitte Chambly, pensionnaire de la Ligue 2 française. L'attaquant international ivoirien n'a pas répondu aux attentes de ses dirigeants.

Il était la toute première recrue estivale de Chambly pour sa saison de Ligue 2. Avec un joli CV derrière lui et l'expérience internationale avec des sélections pour la Côte d'Ivoire, Junior Tallo devait apporter du poids à l'attaque du club picard. Finalement, sa signature dans l'Oise aura été un échec sur le plan sportif.

Junior Tallo dispose du CV le plus ronflant de l'effectif, comportant 62 matchs de Ligue 1 avec Lille, Bastia et l'AC Ajaccio, et 11 de Ligue 2 à Amiens. Pour autant, il ne parvient pas à s'imposer. Entre problèmes administratifs et pépins physiques, l'attaquant de 26 ans n'a été titularisé que très peu. Sans trouver le chemin des filets, malgré des qualités techniques évidentes et quelques prestations intéressantes, comme contre Caen et Lorient.

Hors de forme, Junior Tallo n'a jamais réussi à s'imposer, et ne fait désormais plus partie de l'effectif du FCCO, d'un commun accord avec la direction, comme l'informe Le Parisien. Au total, l'ancien Amiénois aura disputé seulement six rencontres de championnat en 2019-2020, sans inscrire le moindre but.