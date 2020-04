Cote d'Ivoire: Coronavirus / Télétravail - Un cabinet de formation veut apporter son appui au gouvernement

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus (Covid-19), Inc Formation, un cabinet de formation entend apporter son concours au gouvernement ivoirien dans le domaine du travail à distance, à savoir le télétravail, indique un communiqué de cette structure.

Selon le document, cette structure va initier un certain nombre de formations, d'ateliers et de masterclass au profit des institutions et des entreprises. L'objectif étant d'organiser la diffusion de l'information professionnelle, de créer des espaces de conférences virtuelles interactives et de poursuivre les objectifs d'information et de formation au sein des entreprises.

L'initiative d'Inc Formation s'inscrit dans la droite ligne du gouvernement pour qui, tous les décideurs du public et du privé doivent, à travers des notes de service autoriser les agents dont la présence n'est pas nécessaire à opter pour le travail collaboratif à distance à travers des moyens digitaux. « Moins il y a d'agents dans les entreprises et les administrations, moins il y a de la chance de répandre le Covid-19 », affirmait le ministre de l'Economie numérique et de la poste, Mamadou Sanogo.

Ainsi, Inc Formation, à travers la mise en œuvre de son programme, souhaite l'appropriation de tous les outils adaptés dans un espace collaboratif. « Cet appel est également lancé aux collectivités pour le déploiement de leurs campagnes en direction des populations via leurs téléphones mobiles », précise le communiqué.

A noter que ce programme débutera par une visio-conférence qui sera animés par un expert du monde de la banque sur les incidences de la crise sanitaire dans ce secteur d'activité.