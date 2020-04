Soudan: Les forces politiques et les citoyens du Sud-Kordofan saluent la prolongation du cessez-le-feu

Kadugli — Les forces politiques, les partis et les citoyens de l'État fédéré du Sud-Kordofan ont salué la décision du SPLM-N dirigé par Abdelaziz Hélou sur la prolongation du cessez-le-feu et des hostilités, décrivant cette étape comme positive et dans la bonne direction.

M.Sayid Yahya Daboka, de la coordination des forces de liberté et de changement dans le Sud-Kordofan, a déclaré dans un sondage de SUNA effectué jeudi, que la démarche a été couronnée de succès et sérieuse dans l'intérêt du pays et du citoyen, louant les camarades des mouvements de lutte armée et le SPLM-N.

Daboka a déclaré que cette étape ferait avancer le processus de paix, actuellement en cours à Juba, et ouvrirait largement la porte à une mobilité sérieuse pour parvenir à la paix.

Le secrétaire politique du Parti du Congrès populaire (PCP) dans le Sud-Kordofan Abdelaziz Hamra a affirmé que la question de la paix était une priorité absolue pour le parti, ajoutant que l'instauration d'une paix durable était une condition nécessaire et pas de retour à la guerre, exprimant son appréciation pour la décision du SPLN-N de prolonger le cessez-le-feu afin de faire du processus de négociation un succès.