Soudan: Large acceptation au Nil Bleu pour la Campagne Populaire pour la Patrie

Damazin — La campagne populaire pour la reconstruction de la patrie (tribut au Soudan) lancée par le Premier ministre Dr Abdallah Hamdouk a été largement acceptée par les différents secteurs de la société dans l'État fédéré du Nil Bleu.

(SUNA) a mené un sondage vendredi et samedi qui ciblait des secteurs et des groupes de la société sur l'initiative (tribut au Soudan) où environ 60% de tous les répondants ont confirmé que l'initiative réussira sans aucun doute et que la contribution réelle à l'État du Nil Bleu atteint environ 90%.

Le sondage, qui comprenait 15 personnes représentant les différents secteurs et groupes a montré que la plupart des répondants ont exprimé leur ferme conviction que l'initiative mènera à la solution de la plupart des problèmes actuels, d'autant plus que le pays traverse des circonstances exceptionnelles qui nécessitent des efforts concertés, tandis que 7 ont mis en doute le succès de l'initiative en raison de la présence d'ennemis de la glorieuse révolution de décembre.

Ils ont souligné que Dr Hamdouk accompagnait les valeurs de volontarisme collectif (Nafir) connu chez la société soudanaise et ils s'étaient engagés à soutenir financièrement et moralement la campagne, chacun selon ses capacités et ses potentiels.