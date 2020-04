Maroc: Achraf Hakimi - Le Marocain aurait prolongé avec le Real

En prêt longue durée au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi a finalement prolongé au Real Madrid, assure Marca.

Attendue par tous les supporters du Real Madrid, la prolongation d'Achraf Hakimi aurait été actée par le club. Le Real Madrid pourrait avoir réglé l'un de ses dossiers les plus chauds. Sous contrat jusqu'en 2021, Achraf Hakimi est actuellement prêté jusqu'à la fin de la saison au Borussia Dortmund. Le latéral droit a explosé sous le maillot jaune et noir, au point d'attirer la Juventus et le Paris Saint-Germain, très intéressés par son profil selon certaines sources. Face à cette concurrence, le Real Madrid devait faire un choix : prolonger Achraf, ou le vendre à bon prix dès cet été. Son contrat, qui devait se terminer en 2022, serait donc maintenant prolongé jusqu'en 2023. Vu par certains comme la relève idéale de Dani Carvajal, le jeune merengue aura une nouvelle occasion de briller.

Achraf Hakimi était parti il y a deux ans vers Dortmund pour tenter de prouver ce dont il était capable et ainsi avoir du temps de jeu ailleurs que dans son club de formation du Real Madrid. Depuis, le jeune international marocain est devenu l'un des défenseurs latéraux les plus prisés du marché européen et le joueur est dans le viseur des plus grands clubs.