Angola: Le MPLA considère le "4 avril" comme marque de la cohabitation pacifique en Angola

Luanda — Le 4 avril 2002, date à laquelle la paix a été rétablie en Angola, est une marque fondamentale de restauration de l'esprit de cohabitation pacifique, mais aussi du développement politique, social et économique de l'Angola.

C'est ce qu'indique le Bureau politique du MPLA, parti au pouvoir en Angola, à travers une Déclaration rendue publique ce samedi, à l'occasion du 18ème anniversaire de la "Journée de la Paix et de la Réconciliation Nationale".

Invitant les Angolais à célébrer la date de manière modérée, et avec un esprit d'unité nationale et de solidarité, le Bureau politique du Mouvement populaire de libération de l'Angola, exhorte toutes les forces vives de la société à participer de manière dévouée et patriotique au processus de consolidation de la paix et de la démocratie, ainsi qu'à la préservation de l'unité et de l'harmonie nationale.

Par ailleurs, rendant hommage à tous les compatriotes qui ont sacrifié leurs vies pour la Liberté et la Paix, le Bureau politique du MPLA manifeste son engagement total de renforcer les bases de la Démocratie, de l'Unité nationale et du Progrès, toujours dans l'espoir de concrétiser les plus nobles intérêts de la Nation angolaise.

Parvenue ce samedi à l'ANGOP, la Déclaration du Bureau politique du MPLA souligne que le 18ème anniversaire des Accords de paix en Angola est célébré au moment où le pays observe l'Etat d'urgence en raison de la pandémie du COVID-19, ce qui oblige tous les citoyens à rester chez eux.

Enfin, ému face à la mort, en Angola, des deux victimes du COVID-19, et du décès, en France, d'un prêtre catholique angolais, le Bureau politique présente ses condoléances aux familles éprouvées, et adresse un mot d'encouragement à tous les Angolais infectés par la pandémie du nouveau Coronavirus et hospitalisés dans divers pays.