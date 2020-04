Angola: COVID-19 - Une gouvernante appelle au respect des règles sanitaires

Luanda — La ministre d'État à l'espace social, Carolina Cerqueira, a réaffirmé, samedi, à Luanda, la nécessité de respecter les règles sanitaires (lavage des mains, désinfestation et assainissement des logements), afin d'éviter la contagion communautaire pandémie de Covid-19.

Dans son discours prononcé à l'occasion de la Journée de la paix et de la réconciliation nationale, la gouvernante a souligné que la population devait respecter la distance entre les personnes, la quarantaine à domicile, ainsi qu'éviter les contacts physiques, la foule dans les rues, les fêtes et les marchés.

A cette occasion, Carolina Cerqueira a salué les efforts des professionnels de la santé, en l'occurrence les médecins, les infirmiers, les techniciens de la santé et le personnel de soutien qui soignent ceux qui présentent des symptômes ou la maladie.

Elle a également mis en exergue le sacrifice consenti par les militaires et les pompiers, y compris le personnel administratif et de la ligne d'assistance aux citoyens, qui fournissent un grand effort pour maintenir l'ordre, la sécurité et la paix sociale.

Pour la ministre, les effectifs de la Police nationale et des Forces armées angolaises (FAA) a donné un excellent exemple de préparation, d'esprit civique et de discipline, et chaque Angolais devrait embrasser les efforts de ces institutions qui, malgré quelques incidents arrivent à assurer, de manière attentive et continue, la sécurité des citoyens dans les zones urbaines et rurales, en mettant l'accent sur les zones frontalières, où la circulation des marchandises est importante.

Elle a déclaré que l'Exécutif note avec satisfaction le mouvement croissant de solidarité, incarné dans la fourniture volontaire d'un soutien aux plus nécessiteux, aux plus vulnérables et à ceux qui sont à risque, en particulier les enfants et les personnes âgées.

Carolina Cerqueira a également mis en relief le rôle des journalistes dans les actions d'éducation civique, diffusant des informations sur les mesures obligatoires en vertu de l'état d'urgence en vigueur en Angola depuis le 27 mars dernier.