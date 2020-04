Madagascar: Jean-Claude Ratsimivony - « Le ravintsara est très recherché par des laboratoires pharmaceutiques dans le monde »

Madagascar regorge de nombreuses plantes médicinales dont la plupart sont endémiques. On peut citer, entre autres, le « ravintsara ».

Depuis l'apparition du coronavirus à Madagascar, le « ravintsara » et le « kininimpotsy » ont été pris d'assaut par la population. « Cette première plante est même très recherchée par des laboratoires pharmaceutiques dans le monde pour lutter contre cette épidémie. En effet, une étude internationale plus poussée a déjà démontré que le ravintsara a une propriété antivirale très efficace et que l'organisme peut le supporter facilement », a déclaré le Dr Jean-Claude Ratsimivony, président directeur général du Groupe JCR, qui plus est, un expert dans le domaine de la médecine alternative et traditionnelle.

Deux paramètres. Notons que les entreprises qui se lancent dans la fabrication d'huiles essentielles à base de « ravintsara » poussent comme des champignons à Madagascar. « Mais il faut tenir compte de deux paramètres pour avoir la meilleure qualité. C'est ce qui démarque nos laboratoires Vaniala, faisant partie du Groupe JCR, des autres laboratoires nationaux, voire internationaux. Le premier paramètre consiste à déterminer le niveau de la qualité des composants de cette huile essentielle de ravintsara. Il s'agit notamment du taux de cinéole, le principal principe actif contenu dans la plante. Le second paramètre porte sur le terroir où cette plante pousse. En effet, cela détermine également sa qualité, sans oublier la démarche naturelle dans tous les processus de production de l'huile essentielle », a fait savoir Jean-Claude Ratsimivony. En outre, « l'huile essentielle de ravintsara que nous produisons possède une qualité pharmaceutique respectant les normes internationales, avec un taux de cinéole atteignant entre 60 à 70%. Tandis que les huiles essentielles de bon nombre d'entreprises productrices ont un taux de cinéole avoisinant les 45 à 50% », d'après ses dires. Il a d'ailleurs plus de 40 ans d'expériences dans l'exploitation des plantes médicinales.

Remèdes naturels. Et face à la crise sanitaire qui prévaut dans le pays, le Groupe JCR, à travers ses laboratoires Vaniala, propose des remèdes naturels permettant de prévenir le coronavirus. « Ce sont des solutions à base de plantes médicinales, notamment de ravintsara, et combinées avec d'autres plantes médicinales en vue de renforcer le système immunitaire et d'accroître la défense naturelle pour réduire les chances d'attraper le virus », a précisé le Dr Jean-Claude Ratsimivony. A titre d'illustration, « le baume 'fosa' a une action protectrice désinfectante de longue durée par rapport au gel hydroalcoolique. A défaut de masque, il suffit de se frotter les mains avec une infime quantité et d'en appliquer une dose infinitésimale sur le nez ou dans les narines. Ce baume naturel antiviral et antibactérien stimule le système immunitaire des muqueuses nasales, assainit et dégage les voies respiratoires. On peut également en faire une inhalation en mettant une noisette du baume dans un bol d'eau très chaud », a-t-il enchaîné.

Rehausser la médecine traditionnelle. Par ailleurs, le Groupe JCR dispose d'autres produits naturels comme le « Complexe Respir Tsimatidreo », à base de quatre huiles essentielles, très prisé dans le monde ; ou encore la tisane composée de dix plantes naturelles ; et le « Fandrava », sirop pour bain de bouche. Il y a également la « Vahona Solution » qui est une solution hydroalcoolique désinfectante. « Tous ces packs de solutions naturelles permettent non seulement de renforcer le système immunitaire, mais aussi de réduire l'effet de la transmission du virus aux autres. En tout cas, il vaut mieux prévenir que guérir. Mon ambition est de rehausser la médecine traditionnelle malgache au même rang que les médecines chinoise et indienne sur le plan mondial. Mais pour l'heure, je vise particulièrement mes concitoyens pour combattre ensemble le coronavirus à Madagascar », a-t-il conclu.