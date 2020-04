Angola: Les Angolais créent une application pour la livraison de gaz de cuisine

Luanda — Une entreprise angolaise a développé et mettra à la disposition des internautes nationaux, a partir des premières heures du 4 avril, une application dénommée "Traz Gás".

L'application, est la premier de ce type, conçue pour les Angolais, permettra à l'utilisateur de faire le commande du gaz de cuisine, de comparer les prix entre les revendeurs de sa zone de résidence et d'effectuer le paiement a partir son téléphone portable.

Après l'installation gratuite de l'application, l'utilisateur émettra sa commande, via un système de géolocalisation, la sollicitation sera distribuée aux revendeurs les plus proches qui, par le même itinéraire, feront la proposition au client, avec prix et délai de livraison.

La conception et le lancement du projet, qui est déjà disponible sur le "Play Store" (Android) et sur l '"Apple Store" (iOS), sont sous la responsabilité du "Star-tup" angolais "SNKJ", qui travaille dans le domaine de la fourniture de services de paiement électronique et de consultance.