Ile Maurice: Confinement - Comment éviter l'explosion du couple

«Je ne le supporte plus.» C'est une phrase qui s'entend beaucoup au sein des couples ces jours-ci. Etre enfermé ensemble 24h/24 est loin d'être une mince affaire. Voici quelques pistes pour sortir de cette épreuve sereinement et espérons-le à deux.

Moments pour soi

Ce sera difficile, mais vous devez avoir des moments à vous. Vous devez vous retrouver avec vous-même. Consacrez-vous à des moments de solitude. Beaucoup commettent l'erreur de penser que parce qu'ils sont confinés, ils doivent tout faire ensemble. Il faut s'adapter, se partager les tâches et prendre soin de soi. En ces temps difficiles, garder l'équilibre est primordial pour ne pas faire exploser votre couple. Ne négligez pas votre partenaire mais prenez le temps d'appeler ceux que vous aimez, de faire des appels vidéo. Se confier aux autres, permet de se sentir mieux.

Revoir les fondamentaux

Restez confinés augmente la pression. Inutile de vous compliquer encore plus la vie. N'essayez pas d'échanger les rôles pour rompre la monotonie. Continuez à faire les choses avec lesquelles vous êtes normalement plus à l'aise. Si vous avez l'habitude de vous occuper des devoirs des enfants, de faire le ménage ou la cuisine, gardez la même dynamique. En temps de crise, ce n'est pas le moment de revoir la structure de votre vie. Appuyez-vous sur vos bases pour continuer à avancer.

Quand la dispute éclate

Vous aurez beau prendre toutes les précautions, la dispute est souvent inévitable. Quand elle éclate, la première règle est de prendre congé. Quand l'un d'entre vous se retire dans la chambre ou ailleurs (on ne parle pas ici de sortir de la maison), la tension retombe. Cela permet de vous expliquer plus sereinement par la suite. Evitez également de vous disputer devant les enfants si vous en avez. Ils seront stressés encore plus. Petit conseil : la personne la plus calme du couple doit l'être encore plus quand la tension monte. Cela rassure l'autre et permet d'avoir plus de souplesse pour résoudre les désaccords.