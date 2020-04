Sénégal: Discours à la Nation - Le Président Macky Sall annonce de fortes mesures face au COVID-19

La célébration de l'accession du Sénégal à l'indépendance coïncide cette année avec la pandémie du Covid-19.

Ainsi, le Chef de l'Etat, dans son traditionnel discours à la Nation à informer qu'en guise de célébration, une cérémonie de levée des couleurs sobre et symbolique sera effectuée au palais de la République. Toutes les manifestations publiques sont annulées.

Le thème retenu pour l'année 60 est « le rôle des forces de défense et de sécurité dans la gestion des pandémies et catastrophes naturelles ».

Le concept d'Armée-Nation est, selon le chef de l'Etat bien matérialisé. En guise d'exemple, l'armée soutient le personnel de santé en plus d'assurer le respect de l'état d'urgence. Il a tenu à féliciter et à encourager toutes les forces de défense et de sécurité.

Le contexte fortement marqué par la pandémie du coronavirus, le Chef de l'Etat exhorte les populations.

« Restons à la maison. Prenons au sérieux la maladie. Arrêtons la stigmatisation, la maladie n'est pas honteuse », martèle-t-il.

En plus, il informe que l'Etat n'abandonnera pas les personnes morales et physiques durement affectées par le covid-19. Un plan de résilience économique et sociale a été mis en place.

Quatre grands axes seront déployés :

-Le secteur de la santé va bénéficier de plus de 64 milliards pour couvrir toutes les dépenses liées à la riposte contre le Covid-19.

-Le second axe concerne le renforcement de la résilience sociale des populations. De ce fait, plus de 15 milliards de FCFA seront attribués au payement des factures d'électricités. Ainsi, plus de 900 mille familles de la classe sociale en bénéficieront. De même, 3 milliards affectés au payement des factures d'eau des 670 mille ménages de la classe sociale. 69 milliards pour l'achat de vivre pour les ménages. Plus de 12 milliards pour la diaspora.

-Plus de 100 milliards pour les secteurs de l'économie, agriculture et l'hôtellerie.

-Les mesures douanières et fiscales ont été prises pour soutenir le secteur privé. L'Etat va rembourser les factures de TVA.

Des remises et suspension d'impôts seront accordées pour les entreprises qui vont maintenir leurs employés ou leur payer 70% de leurs salaires.

L'Etat a aussi décidé de différer le paiement de travaux et taxes pour les entreprises touchées jusqu'à Juillet.

De même, une remise partielle de la dette fiscale pour un montant de 200 milliards sera effectuée.

La réorganisation du budget réalisée va permettre une économie de 159 milliards de FCFA.

Le Chef de l'Etat a rassuré que Force Covid 19 (fonds dédié à la crise) sera supervisé par les représentations de l'Etat, de l'Assemblée nationale et la société civile.

Macky Sall a finalement invité à consommer sénégalais pour éviter de dépendre de l'extérieur.