Cote d'Ivoire: COVID 19 - Le nombre d'infectés peut évoluer très rapidement (M. Samba, DG de la santé, Côte dIivoire)

Le vendredi 3 avril 2020, faisant le point de situation quotidien sur la gestion de la crise du Covid-19 en Côte d'Ivoire, le Pr Mamadou Samba, Directeur général de la santé, a appelé la population à rester vigilante car, selon lui, le nombre de personnes infectées dans le pays pourrait augmenter très rapidement.

« Je tiens à dire aux populations que nous sommes toujours en situation épidémique. La courbe est très vacillante chez-nous. Le nombre de cas découverts par jour est très évolutif. Nous en étions à 4 nouveaux cas hier (jeudi 2 mars 2020. Ndlr). Quel que soit le nombre de cas que l'on enregistrera par jour, que chacun sache que le nombre de personnes infectées peut évoluer très rapidement. Ne pensons pas que la bataille est gagnée. Il faudrait que nous redoublions d'ardeur dans les mesures barrières, pour que nous puissions bouter hors de notre pays, le Covid-19», a-t-il dit.

Selon les chiffres publiés dans la soirée du vendredi 3 avril 2020 par le ministère ivoirien de la santé et de l'hygiène publique, le nombre de cas confirmés dans le pays est passé à 218, après la découverte de 24 nouveaux malades.

Abidjan (la capitale économique) reste l'épicentre de la maladie dans le pays. Sur les 24 nouveaux cas de vendredi 3 avril 2020 , 22 ont été enregistrés à Abidjan et 2 dans des villes de l'intérieur du pays. À en croire le Directeur général de la santé, à Abidjan, les communes de Cocody et de Marcory sont les plus touchées.

«Les communes de Cocody et de Marcory restent les plus touchées par le Covid-19. On enregistre toutefois des cas à l'intérieur du pays. Ce sont des cas qui viennent d'Abidjan et qui ont été importés à l'intérieur du pays. J'assure que nous avons un système capable de retracer les personnes infectées ainsi que les personnes qui ont été en contact avec des cas détectés positifs, afin de les suivre. Deux personnes ont été retrouvées à l'intérieur du pays. Une à Duekoué et une à Korhogo», a précisé Mamadou Samba.

À ce jour, la Côte d'Ivoire a enregistrer un mort du Covid-19. Il s'agit d'un cas détecté, post-mortem. 19 personnes personnes ont été déclarées guéries dans le pays.