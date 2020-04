Cote d'Ivoire: Les retraités et les personnes du 3e âge donnent de la voix

Le préfet hors hiérarchie à la retraite, Issa Diakité Jules César, président du Conseil national chargé de la promotion des personnes du 3e âge, (Conareci) dans une déclaration récente s'est prononcé sur la situation du Coronavirus.

C'était au siège de la Mutuelle des travailleurs retraités du privé de Cote d'Ivoire (Mutrepci) à Angré. « Soyons plutôt optimistes aujourd'hui pour le combat derrière le gouvernement pour notre survie aujourd'hui et demain. Car l'Etat, encouragé par notre confiance, pourra se battre plus et mieux et apporter d'heureuses solutions fort flatteuses. Dans cette perspective, les premiers vrais gagnants en Côte d'Ivoire, ne seront autres que les retraités et personnes du 3e âge aux moyens forts limités, aux âges avancés, aux organismes fortement éprouvés par la vie passée, par les activités passées facilement destructibles par toute forme d'agressions extérieures surtout qu'il s'agit de virus. L'Italie en donne le triste exemple : plus de la moitié des décès et hospitalisés ou autres atteints sont des personnes âgées.

En Côte d'Ivoire, préparons-nous à prouver le contraire si DIEU n'avait pas encore inspiré le médicament », a affirmé Issa Diakité Jules César. C'est parés qu'il a procédé à la distribution de gels à main aux mutualistes présents.