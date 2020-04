Ile Maurice: COVID-19 - Les personnes âgées, handicapés, orphelins et veuves recevront leur pension à leur domicile

communiqué de presse

Dans une conférence de presse par visioconférence à la mi-journée, le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, a affirmé que le paiement des pensions mensuelles pour les personnes âgées et handicapées ainsi que les veuves et orphelins se fera à domicile. L'exercice, qui vise à encourager la population à rester à la maison et limiter les regroupements, a débuté le 3 avril et concerne 58 665 bénéficiaires.

Le chef du gouvernement a aussi annoncé des mesures exceptionnelles pour les familles et les petites entreprises quant au tarif d'électricité. Ainsi, 65 300 familles vulnérables obtiennent une réduction de 20% sur leur facture d'électricité alors que les petites entreprises, qui ont consommé moins de 125 kWh mensuellement sur les 12 derniers mois, recevront un rabais de 10% sur leur facture.

En outre, M. Jugnauth a déclaré que le programme de vaccination, préconisé, chaque année, par le ministère de la Santé et du Bien-être, pour les personnes à risque avant le début de la saison grippale, sera maintenu. Toutefois, la vaccination se fera à travers des caravanes de santé qui sillonneront le pays.

Toutes ces initiatives s'ajoutent à la liste des dispositions sanitaires, économiques et sociales mises en œuvre par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 sur le territoire mauricien, et pour soulager les citoyens, surtout les catégories les plus vulnérables, en cette période de confinement.

Les autres mesures déjà mises en place comprennent, entre autres, un service de santé au point avec les équipements requis pour le traitement des patients du coronavirus, le wage assistant scheme pour aider les entreprises à payer le salaire de leurs employés, un déboursement de Rs 5 100 pour les travailleurs du secteur informel, et la distribution de vivres pour les familles qui sont sur le registre social.

Parlant de la réouverture des supermarchés, marchés et superettes, le Premier ministre a salué les efforts du personnel des commerces, des forces de l'ordre et des diverses parties prenantes qui sont arrivés à sensibiliser les clients sur la nécessité de suivre les consignes implémentées pour minimiser les risques de contamination. Il est d'avis que la majorité des Mauriciens ont compris la gravité de la situation. Il a également rassuré la population sur le stock alimentaire, faisant ressortir qu'il y a suffisamment de produits de première nécessité, et a soutenu que les commerces resteront ouverts.

« La pandémie du Covid-19 a changé drastiquement la vie des Mauriciens, et la collaboration de tous est essentielle pour endiguer la contamination », a martelé le Premier ministre. Le pays compte à ce jour 196 cas positifs de Covid-19 et a enregistré sept décès. M Jugnauth a indiqué que sept patients sont désormais en bonne santé et que des tests sont en cours pour confirmer leur guérison.

Mettant en exergue la solidarité et le patriotisme du public qui respecte les instructions, M. Jugnauth a lancé un appel à tous les récalcitrants qui persistent dans leur comportement indiscipliné. « Je compte sur mes compatriotes et leur demande de prendre leur responsabilité pour que nous puissions sortir gagnants de cette bataille contre le virus. Restons à la maison et suivons les consignes », a-t-il exhorté.