Cameroun: Vina - Les nouveaux maires connus

Les hommes qui vont présider aux destinées des communes pour les cinq prochaines années ont été élus au cours d'une série de sessions de plein droit ouverte le 18 février dernier à Ngaoundéré.

Le département de la Vina dans la région de l'Adamaoua a déjà dévoilé quatre visages de leur nouvel exécutif communal depuis le 17 février à Ngaoundéré. Les populations des communes de Ngaoundéré III, Yambaka, Belel et Ngan-ha connaissent désormais les noms de leur nouveau maire. Ils ont été désignés par le vote des conseillers municipaux au cours d'une session de pleine de droit mardi dernier. Dans l'arrondissement de Ngaoundéré III Mohamadou Bachirou a été élu par ses pairs à la tête de la commune de la ville universitaire. L'homme va diriger cette mairie pour les cinq prochaines années avec Ousmanou Dadjé Faustin et Dr Hourenatou Nasser comme premier et deuxième adjoints. Avec une majorité des suffrages exprimés en leur faveur, les conseillers municipaux ont ainsi opté pour le changement.

Le préfet de la Vina, Fritz Dikosso Seme satisfait du déroulement de l'élection, a invité le nouvel exécutif communal à œuvrer pour le relèvement du niveau des infrastructures socio économiques de base, le développement du potentiel économique, sportif et culturel de leur localité. Le même constat est fait pour les communes de Nyambaka et Ngan-ha où les conseillers municipaux ont également opté pour le changement à la tête des communes. A Nyambaka en occurrence, c'est Abbo Oumarou qui pilotera cette commune, et dans la commune de Ngan-ha, le choix a été porté sur Awalou Mohamadou. Par contre dans la commune de Belel, c'est le statu-quo, les conseillers municipaux ont opté pour la continuité.

Le maire, Abbo Aboubakar va rempiler à nouveau à la commune pour un nouveau mandat de cinq ans. Pour les conseillers municipaux le choix du Pca de Camrail à la mairie est une valeur ajoutée au processus de transformation de cette localité déjà engagée. On annonce des élections dans les jours qui suivent dans les communes de Mbé, Martap, Ngaoundéré II et Ngaoundéré 1er.