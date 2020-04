Cameroun: Adamou Ndam Njoya repose à Foumban

Le président national de l'UDC et ancien maire a été inhumé hier dans la stricte intimité familiale, en présence du gouverneur Augustine Awa Fonka et d'une foule immense venue lui rendre un dernier hommage.

Beaucoup d'émotion hier à Foumban, à l'occasion de l'inhumation du Dr Adamou Ndam Njoya, président national de l'Union démocratique du Cameroun (UDC). Son corps exposé dès les premières heures de la matinée à l'esplanade du domicile familial à Njinka est fortement scruté par les parents, amis, connaissances et militants de l'UDC, venus nombreux comme la veille samedi, jour de son décès, pour rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Les visages fermés des uns et des autres renseignent sur la douleur qui les étreint.

D'autres, plus fragiles, ainsi que ses compagnons de route, pleurent à chaudes larmes pour celui qui les aura marqués durant plusieurs décennies. D'autres militants, loin de se laisser abattre, devisent sur l'œuvre « immense et abondante » que le disparu laisse, en s'encourageant mutuellement pour perpétuer sa mémoire. C'est le cas de Pasma Mfenkou, une veuve, militante de l'UDC, qui reconnaît au Dr Ndam Njoya des qualités d'enseignant. « C'est lui qui nous a appris à lire et à écrire.

Ensuite, il nous a envoyé dans les artères de la ville pour mettre la propreté », témoigne celle qui est aussi Bayam-sellam. Avant l'inhumation du défunt dans la stricte intimité familiale et selon la religion musulmane à son domicile privé de Manunshi, à une dizaine de km de Njinka, les populations entonnent des chants à la gloire d'Allah. La lecture du Coran qui suit, est fort appréciée, avant que ne reprennent des chants en langue arabe pour célébrer la vie de l'ancien ministre de l'Education nationale. Des discours déclamés, par les élus, son parti l'UDC et ses fils, l'on retient du Dr Adamou Ndam Njoya, l'image d'un rassembleur, d'un père de famille aimant, bon et tolérant, d'un homme d'éthique, d'un humaniste.

Son épouse Patricia Hermine Tomaino dit merci à toutes ces personnes qui l'ont pleuré, aimé et sont venues lui témoigner leur reconnaissance. Elle demande aux populations de faire valoir son héritage et de le préserver. En rappelant que le Dr Adamou Ndam Njoya n'est pas parti, mais qu'il demeure avec elles. Elle a pris l'engagement de mettre à la disposition des populations des copies du manuscrit de son dernier poème. Le gouverneur Augustine Awa Fonka a présenté les condoléances du gouvernement à la famille éprouvée. Il a rappelé que le disparu a marqué son temps et restera une référence pour beaucoup de jeunes générations. « L'administration camerounaise perd une des grandes figures de son histoire », a clamé le chef de terre de l'Ouest qui émet aussi le vœu de voir la sérénité revenir au sein de la grande famille royale. Samedi déjà, l'accueil réservé au défunt a été mémorable.

Depuis l'entrée dans le département du Noun, les populations sont sorties en masse pour saluer le cortège du Dr Ndam Njoya. C'est son épouse Patricia Hermine Tomaino qui était au volant du véhicule personnel Toyota Prado transformé en corbillard et ayant à son bord la dépouille du défunt. A l'entrée de Foumban, c'était le délire. Une marée humaine entoure le cortège qui a du mal à se frayer un passage. Il faut avancer au rythme des militants. Il faut beaucoup de tact aux forces de maintien de l'ordre pour éviter tout débordement.