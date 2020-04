Cote d'Ivoire: COVID 19 - Ouattara Dramane fait des dons à la mairie du plateau

Ouattara Dramane dit OD a, au nom du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, remis des vivres et non-vivres au maire de la commune du Plateau Jacques Ehouo le vendredi 03 mars 2020.

L'ancien conseiller municipal a contribué à l'élan de solidarité dans la commune du maire Jacques Ehouo. Des vivres composés de sac de riz, de pâtes alimentaires etc... Ainsi que des non-vivres notamment du javel, des seaux à robinet et des kits de pompage ont été remis au premier magistrat de la commune afin d'appuyer les populations.

« Le premier ministre a montré l'exemple depuis Bouaké. Il a instruit tous les cadres d'agir chacun dans sa commune en son nom pour soulager nos populations. Ici au Plateau, l'autorité qui gère la commune c'est le maire. Donc, il est important de venir soutenir et appuyer les efforts déjà initiés par le maire. Et lui dire notre admiration, nos félicitations pour être aux côtés de nos populations », a déclaré OD.

Ouattara Dramane a rassuré le maire que lui et l'ensemble du gouvernement sont derrière lui pour appuyer tout ce qu'il entreprendra.

« Aujourd'hui, c'est un petit geste. Mais peut-être que demain il y aura d'autres gestes plus forts pour accompagner cette action qui a déjà été initiée. Il fallait appuyer nos parents de quelques vivres et non vivres pour faire barrière au virus qui menace.

Jacques Ehoua, au nom du conseil municipal et au nom de la population du Plateau, a remercié le Premier ministre pour la marque d'estime et de sympathie.

« On parle d'auto-confinement. Lorsque des personnes restent à la maison, la première chose est qu'elles aient à manger. Et le fait que nous puissions appuyer par des sacs de riz et autres, cela nous va droit au cœur. Avec le temps, nous sommes convaincus que Dieu va nous aider à surmonter ces difficultés », a-t-il dit.

Notons que qu'une chaîne de solidarité dénommée « Plateau solidaire » a été créée en vue de soutenir les populations de la commune, eu égard à la période difficile que chacun vit quant à la pandémie du coronavirus.