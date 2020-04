Cote d'Ivoire: Coronavirus - Le CECBio forme les formateurs et les groupes influents.

Né suite à l'appel du professeur Mireille Dosso, première virologue ivoirienne, à l'endroit des enseignants chercheurs et chercheurs des Ufr Sciences médicales d'Abidjan et de Biosciences, le comité d'enseignants et chercheurs en biologie (CECBio) est à pied d'œuvre pour contribuer à l'information et à la sensibilisation dans la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid 19).

La formation qui a déjà débuté concerne le personnel médical et paramédical à la prévention et à la prise en charge des patients, les ong, les groupes sociaux et les personnes influentes à la sensibilisation. Cette formation des formateurs permet d'aborder des thèmes notions, attitudes, comportements nouveaux qui feront barrage à la propagation de la maladie.

La microbiologiste Dr Clarisse Kouamé qui en a la charge reste ferme : « Il faut que la population reste à la maison ».

Le lavage des mains, les équipements de protection (Comment le porter, l'enlever), ont été passés en revue avec le soutien de confrères et consœurs de renom tels que les

Professeurs Annick Kouamé Koutouan (chef de service par intérim médecine nucléaire), Mireille Tré Yavo (histo-embryo cytogénétique) Antoine Tako (physiologie animale),

Founzégué Coulibaly (biochimie), Yvan Zunon-Kipré (anatomie, neurochirurgie) et bien d'autres.

Ensemble ils tentent d'écrire l'expérience ivoirienne en intégrant la donne sociologique, les Vecteurs locaux de l'infection.

Ce comité qui renforce et complète sur le terrain des actions entreprises çà et là par des bénévoles et autres volontaires permettra à terme d'avancer pas à pas dans cette lutte.

On en dit grand bien déjà de ce CECBio.