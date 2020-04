Angola: Renforcement du régime alimentaire des personnes âgées

Malanje (Angola) — Le gouverneur de la province de Malanje, Norberto dos Santos, a annoncé samedi, le renforcement du régime alimentaire et des soins de santé des personnes plus âgés et vulnérables hébergées dans les centres d?accueil pendant l'état d'urgence dans le pays.

S'exprimant lors de l'acte de célébration de la Journée de la paix et de la réconciliation nationale, le gouverneur a dit qu'il comptait sur le soutien et l'implication des partenaires, dans le souci de renforcer la stabilité sociale de ces franges sociales.

Par ailleurs, le gouvernant a indiqué que la protection des plus vulnérables était un moyen de réduire la contagion du Covid-19, qui fait rage à travers le monde.

Il a finalement appelé les habitants locaux au sentiment d'altruisme et de patriotisme qui les caractérisent, se souvenant toujours de la conquête de la paix, de l'unité et de la réconciliation entre les Angolais en 2002.

Le 4 avril, Journée de la paix et de la réconciliation nationale, est célébrée pour la 18è fois, et cette année, elle se commémore sous le thème ?Angola 45 ans d'indépendance sous le signe d'unité, de stabilité et de développement".