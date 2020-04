Somalie: L'ONU appelle les Somaliens à lutter ensemble contre la pandémie de COVID-19

Comme la plupart des pays du monde, la Somalie est confrontée au défi sans précédent de la pandémie de coronavirus COVID-19, a noté mardi le système des Nations Unies dans le pays, appelant ses citoyens à "s'unir" pour enrayer la propagation.

"La famille des Nations Unies en Somalie est aux côtés du peuple somalien pendant cette période de test", a souligné le représentant spécial des Nations Unies pour la Somalie, James Swan, dans un communiqué de presse.

Il a assuré que l'ONU continuerait à soutenir la lutte contre l'impact sanitaire immédiat et socio-économique à long terme du coronavirus, en accordant une attention particulière "aux plus vulnérables", notamment les personnes déplacées à l'intérieur du pays, les infirmes et les personnes âgées.

"Les Nations Unies appellent tout le monde en Somalie à se rassembler dans cette lutte contre la pandémie," a déclaré M. Swan, faisant écho à l'appel du Secrétaire général pour "un cessez-le-feu mondial immédiat afin de mettre de côté la violence, la méfiance, les hostilités et l'animosité, et de se concentrer sur la lutte contre le virus, et non pas les uns contre les autres."

"Afin que toutes les ressources et le soutien puissent être canalisés pour lutter contre la pandémie COVID-19", il a appelé, au nom des Nations unies, "à la cessation des actes de violence et de terrorisme."

Contenir le virus

Afin de renforcer les efforts déployés au niveau fédéral et des États pour contenir et freiner le virus, les Nations unies ont établi des procédures opérationnelles, médicales et de soutien à l'échelle du système.

"Notre solide soutien à la Somalie se poursuit," a déclaré le représentant spécial adjoint, résident et coordinateur humanitaire Adam Abdelmoula. "Toutes les agences restent engagées et continuent à fournir une assistance critique à ceux qui en ont le plus besoin."

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) maintient son niveau de préparation et d'intervention opérationnelle à grande échelle, notamment en soutenant un mécanisme de dépistage et en isolant les cas suspects afin d'éviter la transmission ultérieure.

Portail sur le coronavirus et mises à jour

Les lecteurs peuvent trouver des informations et des conseils sur le nouveau coronavirus (2019-nCoV) fournis par l'Organisation mondiale de la santé et les agences des Nations Unies ici.

"L'OMS est très engagée auprès des autorités sanitaires somaliennes dans la recherche des cas, la recherche des contacts, les tests, l'isolement et le confinement, dans le but de supprimer le virus et de retarder l'augmentation du nombre de patients," a déclaré le représentant de l'OMS dans le pays, Mamunur Rahman Malik.

Nous continuerons à travailler dans le cadre de l'initiative "Une ONU" et à assurer la sécurité du pays en faisant preuve de solidarité, d'unité et de partenariat avec le gouvernement."

Pour sa part, le Bureau d'appui des Nations Unies en Somalie (UNSOS) continue de remplir son mandat qui consiste à fournir un soutien logistique à la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM), ainsi qu'aux éléments des forces de sécurité somaliennes engagés dans des opérations de sécurité conjointes avec l'AMISOM.

Au sein de l'équipe spéciale d'intervention COVID-19 des Nations unies, le BNUS et l'AMISOM ont pu aider le gouvernement somalien à répondre aux premiers cas suspects de COVID-19.

Et d'autres agences et programmes des Nations Unies soutiennent le plan d'intervention COVID-19 en fournissant une expertise technique et logistique, en formant des agents de santé, en fournissant des équipements pour les centres d'isolement et en intensifiant les interventions en matière d'hygiène.

En attendant, en prévision d'une détérioration de la situation, le Programme alimentaire mondial (PAM) prévoit de distribuer des rations alimentaires pour deux mois.

En conclusion, M. Abdelmoula a souligné que cette "crise sans précédent ... nécessite une réponse rapide et décisive."

"Nous, en tant que famille des Nations unies, continueront à travailler côte à côte avec le gouvernement pour assurer la protection du peuple somalien, tout en maintenant nos activités régulières de sauvetage qui répondent aux besoins des Somaliens les plus vulnérables," a conclu le Coordinateur résident.