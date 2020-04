Cote d'Ivoire: Lutte contre le Coronavirus - 700 bénévoles bientôt en guerre contre les "Fake news"

« Le vrai son ». C'est le concept que vont développer, dans les jours à venir, 700 jeunes bénévoles à l'effet de sensibiliser les populations ivoiriennes aux risques de la maladie à coronavirus et de lutter contre les "Fake news" relatifs à la pathologie diffusés sur les réseaux sociaux.

Le projet a été lancé, vendredi, au Plateau, par les ministres Mamadou Touré de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes, et Eugène Aka Aouélé, de la Santé et de l'Hygiène publique.

L'initiative, au dire de Mamadou Touré, vise à appuyer les efforts du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Elle est menée en partenariat avec l'Unicef et l'Unfpa. Les jeunes bénévoles, avant d'investir le terrain, vont prendre part à une formation à compter de ce lundi 6 avril.

Parmi les 700 jeunes, 500 seront instruits sur l'utilisation du digital dans le but de mener la campagne contre les fausses informations sur les réseaux sociaux. Les 200 vont mener des actions de sensibilisation sur le terrain après avoir été formés et encadrés par les experts du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Mamadou Touré a, par ailleurs, souligné que le lancement du concept « Le vrai son » a pour enjeu de casser tous les préjugés sur le coronavirus. Des leaders de jeunesse, à travers des capsules, donneront la « vraie » information sur les rumeurs qui circulent.

Aka Aouélé s'est félicité de l'initiative qui, selon lui, va apporter une contribution notable à la vaste campagne nationale de lutte contre le Covid-19. Il dit compter sur la discipline et l'engagement des bénévoles pour relever le défi d'une population saine et sauve en Côte d'Ivoire.