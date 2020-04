Angola: COVID-19 - Le ministre d'État salue les conditions de prévention

Benguela (Angola) — Le ministre d'État et chef de la Maison Civile de la Présidence de la République, Frederico Cardoso, a salué la capacité de réaction rapide du gouvernement et de la société de Benguela, en créant des conditions pour la prévention ou l'assistance d'éventuels cas du Covid-19.

S'exprimant vendredi à l'issue de quelques heures de travail dans la province de Benguela, il a déclaré que malgré les difficultés auxquelles le pays était confronté, la société locale a réussi à créer les conditions indispensables pour prévenir et faire face à d'éventuels cas de pandémie.

Selon lui, dans cette bataille contre le nouveau Coronavirus, il est essentiel de jouer en prévision, en l'occurrence en prévention, pour éviter le pire.

A cet effet, le ministre d'État et chef de la Maison Civile de la Présidence de la République a exhorté les autorités à continuer de consolider les actions de prévention, afin qu'il soit possible de contenir la propagation du virus et de la traiter si nécessaire.

Frédéric Cardoso, accompagné d'une délégation multisectorielle, a visité le centre d'isolement de l'hôpital de la police nationale, dans la municipalité de Catumbela, le centre de quarantaine de l'Infotur (pour 130 personnes).

De même, il a visité les centres d'isolement «Vila Desportiva» (pour 100 personnes), dans le quartier de Cawango, municipalité de Benguela, de quarantaine l'hôtel Ombaka Ritzt (67 personnes) et le poste de contrôle du Covid-19, au stade national d'Ombaka, tous dans la municipalité de Benguela.

D'autre part, le ministre d'État a expliqué que le déplacement de la commission visait à promouvoir une articulation plus grande et meilleure entre les actions de la commission nationale et des homologues provinciaux (santé publique et technique) dans la lutte contre le Covid-19.

"Nous devons savoir quelles sont les capacités en termes d'infrastructures, d'équipements médicaux et de ressources humaines qualifiées au niveau provincial, afin qu'au niveau central, nous puissions garantir les bonnes conditions pour chaque réalité", a-t-il ajouté.

Le ministre d'État, qui est rentré avec sa délégation à Luanda le même vendredi, a appelé les citoyens à observer des mesures préventives contre la maladie, soulignant la nécessité de rester à la maison chaque fois qu'il n'y a aucune raison valable de sortir.