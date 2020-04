Cote d'Ivoire: Duékoué - Le préfet appelle à ne pas stigmatiser les malades du COVID-19

Le député de Duékoué sous-préfecture et de Guehiebly sous-préfecture, Oula Privat, a fait un important don le samedi 4 avril, aux populations du département.

Le don d'environ 20 millions de Fcfa est constitué de 20 tonnes de riz, de matériel sanitaire dont 3 thermomètres électroniques et d'une enveloppe de 3,5 millions de Fcfa dont 2 millions de Fcfa destinés au Comité départemental de lutte contre les épidémies et 1,5 million de Fcfa à répartir entre les différentes communautés religieuses (catholique, évangélique et musulmane).

A cet ensemble, il faut ajouter un climatiseur pour la sous-préfecture de Guehiebly, dont le fonctionnement a besoin d'être amélioré. Ces dons ont été réceptionnés par le préfet de la région du Guémon, préfet du département de Duékoué, Ibrahim Cissé. Il a profité de cette occasion pour inviter les populations à ne pas stigmatiser les malades en cherchant à connaître leur identité, leur lieu d'habitation, leur ethnie, etc.

« Si nous les stigmatisons, les malades vont se cacher. Et de leur cachette, ils vont rependre la maladie et cela sera désastreux pour la communauté. Ne les stigmatisons pas, ne les condamnons pas. N'ayons pas peur des malades », a interpellé le préfet de région, qui note que le taux de mortalité de l'Ebola est nettement plus important que celui du Covid-19 qui, admet-il, se propage plus vite. Il appelle à respecter le couvre-feu et les mesures barrières.

Recevant les dons, le préfet Ibrahim Cissé a indiqué qu'ils arrivaient à point nommé. Car le Comité départemental de lutte à pied d'œuvre depuis début mars et confronté à des besoins énormes et pressants, était à bout de souffle. Une collecte de 400 000 Fcfa avait même été faite par ses membres pour parer au plus pressé.

C'est pourquoi il a joint sa voix à celle du député Oula Privat pour appeler ses concitoyens à venir en aide à l'Etat par des contributions, aussi modestes soient-elles, pour aider à lutter contre la pandémie.

Le député a révélé dans ce sens que les élus et cadres du département apporteront, dans les jours à venir, une assistance beaucoup plus grande aux populations et au Comité local de lutte contre les épidémies.