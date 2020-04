Algérie: Bétis Séville - Au-delà du confinement, Aissa Mandi s'inquiète pour sa famille

Joueur du Bétis Séville, Aissa Mandi est actuellement confiné chez lui en Espagne. En attendant une éventuelle reprise du championnat, il va devoir supporter l'ennui de rester à la maison, chose à laquelle il n'est pas forcément habitué. Mais au-delà de ça, l'international algérien est plus préoccupé par le sort de sa famille.

« J'essaye de profiter de ma famille, pou rester positif. C'est un moment difficile pour tout le monde, en Espagne mais aussi en France, où il y a de nombreux cas. je suis inquiet pour tout le monde, mais surtout pour l'Espagne et la France car c'est là où se trouve ma famille. En ce moment, le foot n'est pas le plus important. On s'inquiète de ce qui va se passer. On se demande combien de temps on va s'entrainer seul. Mais on s'inquiète surtout de la situation. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de cas en Espagne, en France mais aussi en Algérie. J'ai aussi de la famille en Algérie et le virus s'étend rapidement dans le pays. Je ne pense pas trop au football, mais plus à ma famille en France et en Algérie », a confié l'ancien joueur de Stade de Reims dans un entretien accordé au site internet de son club.

L'Espagne a enregistré 674 morts dues au coronavirus au cours des dernières 24 heures, selon les chiffres du ministère de la Santé de ce dimanche. C'est le bilan le moins élevé depuis dix jours, en baisse pour le troisième jour consécutif. Les décès depuis le début de la pandémie se chiffrent à 12.418 dans le pays.