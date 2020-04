Congo-Kinshasa: COVID-19 - Lamuka appelle à la «gestion transparente des ressources additionnelles»

Le quatuor dirigeant de la coalition Lamuka a rendu public, le week-end dernier, son message de solidarité au peuple congolais, assorti de quelques propositions, face à la pandémie de coronavirus qui évolue à pas de géant, précisément dans la ville de Kinshasa, l'épicentre du virus en République Démocratique du Congo.

Ainsi, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzito et Martin Fayulu proposent des mesures draconiennes, voire rigoureuses à l'Etat pour agir efficacement contre cette pandémie mortelle.

Dans un message commun, les leaders de Lamuka ont appelé la population à suivre les mesures édictées par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Aussi, ont-ils demandé des sacrifices de la part des institutions pour répondre à cette situation.

Pour ce faire, les ténors de la coalition Lamuka appellent à « la réduction drastique du train de vie de l'Etat, et à une gestion transparente des ressources additionnelles qui doivent prioritairement être affectées à la lutte contre le Coronavirus, tout en insistant également sur les financements des mesures d'accompagnements sociales pour soulager les populations et au soutien à l'économie, en particulier les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et les secteurs liés à l'approvisionnement des grands centres urbains en produits vivriers ».

S'agissant du service médical à charge de la prise en charge des personnes contaminées du coronavirus, les quatre leaders de Lamuka ont insisté sur la fourniture logistique adaptée. A en croire des sources concordantes, les services médicaux commis à la riposte du Covid-19 déplorent, jusqu'alors, le manque criant des équipements et matériels à la réponse à cette pandémie.

Il est essentiel pour Lamuka de procéder à l'achat d'appareils respiratoires en quantité suffisante pour répondre aux besoins des malades. «Nous insistons sur la responsabilité de la SNEL et de la Régideso à fournir l'électricité et l'eau en permanence aux formations médicales et aux sites dédiés à l'accueil des personnes infectées», lit-on dans la correspondance parvenue à la rédaction.

Il y a lieu de signaler que le coronavirus a atteint plus d'un million de cas infectés au niveau planétaire, et la République Démocratique du Congo a déjà dépassé la barre de 100 cas infectés, dont 13 décès et 3 guéris.