Congo-Kinshasa: Adolphe Muzito - "Le Coronavirus nous donne l'occasion de concevoir et de mettre en application un vrai programme"

Adolphe Muzito, Premier Ministre Honoraire et l'un des ténors de la coalition Lamuka, multiplie en ce moment les tribunes, particulièrement en cette période où la pandémie à Covid-19 fait des ravages à travers le monde.

"La pandémie n'aura été que la partie visible de l'iceberg qui cache la pauvreté du pays, sa vulnérabilité, la faillite des finances de l'Etat et des provinces, la faiblesse de sa monnaie et de son système financier", soutient-il dans la chute de sa dernière tribune. Ainsi, pense-t-il que "le Coronavirus nous donne l'occasion de concevoir et de mettre en application un vrai programme de construction et de développement du pays". Celui-ci, poursuit-il, doit aligner comme objectif prioritaire la riposte contre la pandémie, le soutien à l'économie et au système de sécurité sociale.

Ledit programme, dans son entendement, doit avoir pour objectifs en moyen et long terme : de sortir l'Etat de sa situation de cessation des payements, d'engager un plan ambitieux de construction des infrastructures de base. La RDC, dit-il, en a la capacité, grâce à sa virginité financière et à ses potentialités en ressources minérales. La conception de toutes ces réformes et leur mise en application, nécessitent l'adhésion de toute la nation ainsi que le consensus entre la minorité au pouvoir et la majorité populaire représentée par Lamuka.