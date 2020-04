Ile Maurice: COVID-19 - Maurice franchit la barre des 200 cas positifs

communiqué de presse

GIS - 05 avril 2020 : En 24 heures, Maurice a enregistré 36 nouveaux cas confirmés de Covid-19, ce qui porte le total à 227. Ces chiffres ont été donnés aujourd'hui lors du point de presse quotidien par visioconférence du Comité national de communication sur le Covid-19 au Bâtiment du Trésor à Port Louis.

Des 227 cas, 142 sont des hommes et 85 sont des femmes. 102 cas sont importés alors que les 125 autres sont issus de transmission locale. Le ministère de la Santé et du Bien-être a effectué à ce jour 4 057 tests de dépistage et 1 617 recherches de contact. Quelque 1 689 personnes sont toujours en quatorzaine dans les 27 centres de quarantaine à travers le pays.

Pour l'heure, 20 malades sont à l'hôpital de Souillac, et 30 personnes sont hospitalisées à l'ENT, avec deux malades sous respiration artificielle. Les centres de Pointe aux Piments et de Victoria Hotel accueillent respectivement 45 et 125 patients. Il est à noter que 17 policiers sont contaminés au Covid-19 dont 13 agents de la Passport and Immigration Office.

Concernant le maintien de l'ordre public dans le cadre de la réouverture des supermarchés, superettes et boutiques, le Deputy Commissioner of Police (DCP), M. Krishna Jhugroo, a dit noter une amélioration complète quant à la discipline et le respect des consignes par le public. Pour ceux qui feront leurs achats la semaine prochaine, il a indiqué que le même déploiement de forces policières sera en cours. Il invite la population à continuer à suivre les directives de sécurité et de protection, que ce soit dans les commerces ou dans les pharmacies.

Le DCP a néanmoins déploré des incidents dans deux centres de quarantaine. Pour éviter le pire, a-t-il souligné, des personnes en quatorzaine ont été transférées au Beau Bassin Quarantine Centre alors que neuf autres ont été arrêtées et emmenées au Vacoas Detention Centre, qui a été transformé en centre de quarantaine. M. Jhugroo a condamné ces comportements de violence et exhorté à plus de responsabilité de la part de ceux qui sont en quatorzaine.