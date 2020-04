Congo-Kinshasa: Justice - Tunda ya Kasende préconise la réduction de l'effectif des détenus au CPRK

C'est lors d'une interview accordée à la ration Top Congo, que Me Célestin Tunda ya Kasende, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, a eu à émettre publiquement, l'idée consistant à réduire le nombre des détenus au niveau de la Prison centrale de Makala.

Ceci serait une action parmi tant d'autres afin d'empêcher de manière hermétique l'intrusion du virus au sein de la prison. Parallèlement, il entreprend, au travers des services sous sa tutelle, de désinfecter trois fois par semaine les différents centres pénitenciers se trouvant sur l'ensemble du territoire national. De quoi réaliser que la lutte contre le coronavirus n'épargne aucun secteur de la société.

Réduction de l'effectif

Le VPM a, en effet, affirmé avoir adressé trois correspondances aux procureurs de sorte à relancer cette opération qui était, déjà, il y a peu, en marche. Un programme ayant pour objectif de désengorger le CPRK en privilégiant les femmes et les personnes ayant un âge avancé. Cela, en priorisant les cas liés à des faits bénins, tel que : les coups et blessures volontaires - les injures - et autres cas à une faible teneur de gravité.

Cures de désinfection

De manière parallèle à la première opération, il annonce une cure de désinfection de différents centres pénitenciers de la République chaque fois par semaine, par les services évoluant sous sa tutelle. Les mesures étant déjà prises, les actions ne tarderaient pas, vu l'urgence de la situation.

Mesures préalables

Il sied de rappeler qu'en date du vendredi 20 mars dernier, Célestin Tunda avait eu à adresser un communiqué officiel portant interdiction d'accès dans les prisons et maisons carcérales afin de limiter à l'extérieur de celles-ci les tentacules du Covid-19. Toutefois, les colis et repas provenant de l'extérieur destinés aux détenus ainsi que les visites des avocats à leurs clients pour certains dossiers urgents avaient été autorisés et subordonnés au respect strict des directives nationales de prise en charge de cette maladie. A l'heure actuelle, la RDC a un seul ennemi, il s'agit du Covid-19.