Ile Maurice: COVID-19 - Pont aérien entre Maurice et la Chine pour récupérer 231 tonnes de matériel médical

communiqué de presse

GIS -05 avril 2020 : Un pont aérien sera mis en place vers la Chine à partir du 9 avril 2020 en vue de récupérer la commande de 231 tonnes de matériel médical comprenant entre autres des masques, des combinaisons protectrices, des médicaments, des thermomètres et autres appareils de santé.

Cette initiative vise à équiper le personnel médical local pour qu'il puisse accomplir sa mission essentielle en toute sécurité, de même qu'à protéger la population.

Le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, M. Nandcoomar Bodha, a fait cette annonce lors du point de presse quotidien du Comité national de communication sur le Covid-19 par visioconférence au Bâtiment du Trésor à Port Louis aujourd'hui.

La compagnie nationale d'aviation, Air Mauritius, prévoit un vol quotidien vers la Chine jusqu'au 19 avril 2020 à cet effet. Les deux premiers vols d'une longue sériese rendront à Beijing et Guangzhoule 9 avril pour ramener 40 tonnes de matériel commandé par le gouvernement et le secteur privé.

Concernant les Mauriciens bloqués à l'étranger par la pandémie, le ministre a déclaré tout mettre en œuvre pour les faire rentrer. Plus de 1 000 personnes ont été rapatriées depuis février. Toutefois, environ 3 000 concitoyens, qui étaient en voyage, faisaient des études ou étaient en pèlerinage, se trouvent coincés en France, Angleterre, Turquie, Australie, Inde, Afrique du Sud, aux Emirats Arabe Unis, et à la Réunion. Face à des contraintes de fermetures de l'espace aérien et des aéroports, et d'annulation de vols, les demandes de retour sont traitées au cas par cas.

« Le gouvernement est conscient de la détresse à laquelle sont confrontés nos compatriotes et nous faisons de notre mieux pour les rapatrier » a rassuré M. Bodha. Il a exhorté ces Mauriciens à faire preuve de patience, à rester en contact avec nos ambassades et chancelleries pour toute assistance, et à suivre les consignes dans les pays où ils se trouvent. Des hot-lines sont disponibles pour les parents et pour les ressortissants en difficulté. Ils peuvent appeler le 181 et le +2304052576.

Le ministre a également donné des informations relatives aux Mauriciens qui sont membres d'équipage des bateaux de croisière devant rester en mer indéfiniment à cause de la pandémie. M. Bodha a rappelé que nos compatriotes sont sous la responsabilité de leur employeur. Il a indiqué que 46 de nos citoyens travaillant sur le Costa Luminosa qui a accosté au port de Savone en Italie ont été pris en charge par la compagnie Costa Croisières pour leur billet de retour et l'hébergement. Six personnes contaminées au Covid-19 ont également reçu les soins nécessaires.

« Nous sommes dans une situation extrêmement grave avec la moitié du monde en confinement, et le premier objectif est d'empêcher la propagation du virus », a affirmé le ministre. Il a salué le travail extraordinaire et les sacrifices faits par le personnel médical, et a enjoint la population à respecter les mesures strictes de confinement pour gagner ce rude combat contre la maladie.