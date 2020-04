Soudan: Ministère des AE condamne l'Attaque d'un Ressortissant Soudanais contre des Citoyens Français

Khartoum — Le Ministère des Affaires Etrangères a condamné les Agressions perpétrées par un Demandeur d'Asile Politique Soudanais contre des Citoyens Français qui ont fait deux Morts et d'autres Blessés.

Le Ministère a exprimé dans un Communiqué de presse ses Condoléances aux Familles des Deux Défunts et souhaité un Prompt Rétablissement aux Blessés.

"Le Ministère des Affaires Etrangères veut déclarer que certains Médias Français ont abordé dans leurs Principaux Bulletins du Samedi 4 Avril 2020 des Informations selon lesquelles un Demandeur d'Asile Politique Soudanais a attaqué au Couteau un nombre de Citoyens Français dans le Sud-est de la France et que la Police et des Témoins Oculaires ont indiqué que l'Incident avait laissé deux Personnes Mortes et 7 Autres Blessées, la plupart dans un Etat Critique.Et après les contacts de l'Ambassade avec les Autorités Concernées, y compris le Département de la Lutte contre le Terrorisme du Service Français de Sécurité Intérieure, l'Incident a été confirmé et ses motifs n'ont pas été confirmés.

Il semblerait que l'Agresseur était un Soudanais né en 1987, entré illégalement sur le Territoire Français en Août 2016.La Police Judiciaire de la Ville de Lyon a déclaré que les Enquêtes étaient en cours et que la Police informerait l'Ambassade de tout Nouveau Développement des Informations dès qu'elles seraient Disponibles.Le Ministère condamne dans Toutes les Conditions Possibles cet Incident Regrettable et présente ses Sincères Condoléances aux Familles des Personnes Décédées et souhaite un Prompt Rétablissement aux Blessés."