Soudan: Hummad - Kassala est libre de tout Cas de Coronavirus

Kassala — Le Wali de l'Etat de Kassala, Le Maj-Gén. Mahmoud Babiker Hummad, a affirmé que son Etat est libre de tout Cas Suspect de Coronavirus.

Une réunion conjointe qui a attiré le Haut Comité Inti-Coronavirus et le Comité de Sécurité de l'Etat qui a été présidé par le Wali de l'Etat de Kassala Dimanche, a dévoilé que les Trois Cas de Coronavirus n'étaient pas confirmés et cela signifie que l'Etat est Indemne de Toute Infection, notant que 23 des Personnes, principalement des Ethiopiens, sont venues des pays touchés par le Virus et sont entrées dans son Etat.

La réunion a examiné les efforts déployés en coordination avec les Autorités Concernées au cours de la dernière période pour éloigner le COVID-19.La réunion a également abordé les Besoins et le Soutien fournis par le Ministère Fédéral de la Santé et les Organisations opérant dans l'Etat, soulignant que les Premiers Travaux sur la Préparation des Centres d'Isolement de l'Hôpital Universitaire de Kassala, de la Maison des Jeunes, de l'Hôpital de Halfa Al-Gadida et que des efforts sont en cours pour Définir des Centres d'Isolement dans Plusieurs Localités de cet Etat.