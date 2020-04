Cameroun: La région du littoral lance son opération de dépistage général du COVID-19

La Mairie de Douala 2è a abrité la cérémonie de lancement officiel de l'opération de dépistage général du Covid-19 .

La région du littoral- Cameroun est réellement engagé dans la lutte contre la propagation du Coronavirus et ça se voit.

Après la concertation tenue à l'hôtel de Ville par le Maire de la ville et les maires des communes vendredi dernier, les autorités de la ville sont entrées dans une nouvelle phase de cette lutte.

C'est ainsi que ce dimanche 05 avril 2020, Njikam Aboubacar, l'inspecteur général des services du gouverneur représentant le gouverneur, Roger Mbassa Ndine le Maire de la ville, et Denise Fampou la Maire de la commune de Douala 2è ont procédé au lancement officiel de l'opération de dépistage général du Covid-19 dans la région du littoral en présence du Dr Etoundi Mballa le directeur de la lutte contre la maladie au ministère de la santé publique.

Cette opération va en droite avec les directives du ministre de la santé publique pour le plan national de riposte contre le Covid-19.

Pour ce faire, au niveau des districts de santé, il ya des agents de santé communautaire et les équipes d'intervention rapide. Il sera donc question pour les agents de santé communautaires qui sont déjà a pied d'œuvre de faire le porte à porte dans leurs zones de résidence respectives avec un questionnaire grâce auquel ils pourront savoir si un individu est malade ou non. Et lorsqu'un cas est déclaré suspect, les équipes d'intervention rapide sont contactées directement pour mise en place du protocole établi en la matière.

Le représentant du gouverneur de la région du littoral a donc demandé aux populations d'être indulgentes et de réserver un accueil favorable à ces agents qui seront identifiables par leurs tenues et leurs badges.

Cette cérémonie de lancement de l'opération de dépistage général du Covid-19 qui avait pour cadre l'esplanade de la mairie de Douala 2è a donné l'occasion au Maire de la ville de voir ou mieux de toucher du doigt les mesures mises sur pied par la municipalité de Douala 2 è pour barrer la route au Covid-19. C'est ainsi qu'il a pu assister mais aussi participer à la distribution par la mairie d'une centaine de chasuble et de cache-nez aux conducteurs de moto taxis. Le temps d'un tour du propriétaire dans quelques artères de New Bell, Roger Mbassa Ndine accompagné du Dr Etoundi Mballa mais aussi de la Maire Denise Fampou la locale de l'étape ont pu se rendre compte de l'effectivité de ses mesures. Entre le déblayage des canniveaux , la disposition des mini points d'eau pour le lavage des mains et surtout la pulvérisation des rues pour les désinfecter, les agents recrutés par la mairie sont déjà en plein dans le combat contre le Covid-19. Ainsi Roger Mbassa Ndine n'a pas manqué de féliciter la Maire Denise Fampou pour cette vision avant-gardiste qui permet aux populations de New bell de stopper l'évolution de la maladie dans leur commune. Une initiative qui est soutenu par les auxiliaires d'administration que sont les chefs de quartiers dira Madame le Maire qui a leurs tours usent de leur autorité sur leurs populations pour passer le message plus facilement.

Les autres communes de la ville sont donc appelée à suivre l'exemple de Douala 2 è pour apporter une réponse efficace à la pandémie du Covid-19 dans la ville de Douala.