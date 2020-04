Maroc: "La révolte des secrets", nouvel ouvrage de Rachida Belkacem

Rachida Belkacem, l'une des figures de la culture en France et dans le Maghreb, vient de publier un roman aux éditions Orion, intitulé "La révolte des secrets". Constituant une belle plongée dans l'histoire à travers le vécu d'une femme qui vit au-delà de toute frontière, cet ouvrage est un chant lyrique pour la liberté, un autre regard sur la femme.

"La révolte des secrets" n'est ni féminisme de bas étage, ni militantisme primaire à la fois pétri de rancune et de ressentiment, mais le cheminement d'une femme, qui va vers sa lumière. "Ce livre aborde le sujet de la résilience et de la transmission d'un traumatisme (devenu secret) et ce, sur plusieurs générations. La place de la femme y est centrale comme un fil conducteur", la singularité de chacune de ces femmes se complétant pour finir par ne parler que d'une seule voix et qui, grâce à leur courage, à leur force, à leur persévérance et leur union, font avancer le monde pour être libres et dignes, affirme Rachida Belkacem.

"La narratrice, traversant une maladie, découvre peu à peu l'histoire des femmes dans sa vie. Elle se rend compte du même coup de sa propre histoire et condition en se dépassant pour être libre et apaisée", a-t-elle fait valoir. En outre, ce texte va au bout des méandres d'une vie avec ses nombreuses ramifications, à travers les souvenirs, les rêveries, les espoirs, les attentes et le désir de ne rien céder de sa féminité à un monde cruel.

Il s'agit d'une femme qui revient sur sa vie, une femme qui parle de ses désirs, met au devant ses craintes les plus secrètes, n'hésite pas à mettre le doigt sur les non-dits, pour plonger en spéléologue de l'âme dans ses propres mystères. "Là où la lumière nous inonde il y a la vie, pourtant nous naissons avec cette lumière. Il nous suffit d'être prudent, non pas qu'elle soit volatile bien au contraire sa puissance jaillit presque toujours dans ces moments les plus obscurs", écrit l'auteure, affirmant que cette lumière peut prendre parfois la forme d'un mot, d'un visage, d'un lieu, d'un moment ou même d'un partage.

"Il faut de la beauté intérieure pour reconnaître cette lumière et de la persévérance pour la garder intacte. Il faut tenter de préserver cette lumière si fragile dans ce monde, elle nous humanise et sa grâce est infinie", écrit-elle. Dans son ouvrage, Rachida Belkacem livre un condensé de vie avec une belle sensibilité et beaucoup d'amour. Ce livre est en effet un don d'amour, un cri du cœur, une percée subtile par une femme qui offre un regard sans compromis sur les femmes, sur la passion de vivre, sur la soif de liberté, sur le courage d'aller au bout de soi sans compromis ni violence.